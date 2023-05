Nová ukázka ovládání telefonu pomocí projektu Humane je opravdu divoká

Fotografie: Humane

Projekt Humane se poprvé představil už loni. Tehdy skupina bývalých zaměstnanců Applu slibovala, že jejich práce zásadním způsobem změní to, jak ovládáme smartphony, respektive že samotné telefony úplně nahradí. Z podaných patentových přihlášek se dalo spekulovat o tom, že namísto všudypřítomného dotykového displeje použije startup jakýsi druh projektoru, který jako plátno bude používat části lidského těla.

Tato představa byla víceméně správná. První funkční prototyp ukázal Imran Chaudhri, který pracoval 20 let pro Apple, na konferenci Ted. Jeho zhruba čtvrthodinové vystoupení působilo jako scéna ze sci-fi filmu, a to v dobrém i ve zlém. Jako myšlenka to rozhodně není špatný směr vývoje, ale při podrobnějším sledování je patrné, že nás čeká ještě dlouhá cesta.

Ono mytické zařízení vypadá jako malá černá placka, která se připne na náprsní kapsu. Pak lze například přijmout příchozí hovor tak, že zvednete ruku a zařízení na ni promítne jméno volajícího spolu s ikonami pro přijetí nebo ignorování hovoru. Další jednoduché gesto stačí pro aktivaci hlasového asistenta a následný rozhovor s ním. Umělá inteligence vám také může připravit shrnutí vašich nepřečtených zpráv, e-mailů, počasí a dalších důležitých informací. Podobě snadné je i spuštění překladatele. Zařízení nejspíše obsahuje i kameru, protože mu Chaudri ukázal nějakou čokoládovou tyčinku a zeptal se, jestli ji může jíst. Podle přístroje by to kvůli své alergii neměl dělat.

Jako obvykle takové nacvičené pódiové vystoupení působí velice přesvědčivě. V praxi si lze představit řadu problémů, které takové řešení musí překonat. V první řadě je to kapacita baterie v tak malém těle. Dále není jasné, jestli funkce běží lokálně, nebo využívají cloud. Stejně tak neustále zapnutý mikrofon a kamera vzbuzují nedůvěru ohledně ochrany soukromí. A v neposlední řadě i jedna praktická otázka: kam si přístroj připnete, pokud vaše oblečení nemá náprsní kapsu? Na všech těchto problémech zcela jistě vývojový tým už pilně pracuje. Podle Chaudriho bychom měli konkrétnější ukázku spatřit už v následujících měsících.