Humane ukazuje budoucnost wearables, která vypadá opravdu zajímavě

Fotografie: Humane

Člověk si často klade otázku, kudy se bude ubírat vývoj ve velice slibném odvětví nositelné elektroniky. Hodinky nebo sluchátka už má skoro každý a zdá se, že se na nás chystá vlna brýlí pro rozšířenou, vylešenou nebo zcela virtuální realitu. Ale ani to není žádný zásadní průlom. O to zajímavěji pak působí projekt Humane, který ve svém sloganu neskromně slibuje, že „vše změní“.

Až doposud se ze stránek nedalo vyčíst nic konkrétního. Hlavní informací byla dvě jména, která dříve pracovala pro Apple. To zřejmě stačilo na to, aby to přitáhlo i nějaké investory. Za jejich peníze se prezentace rozrostla o profesionálně vypadající minutové video. Kinematografickou hantýrkou ho lze však označit za pouhý „teaser“. Nicméně i letmý záběr na ruku ozářenou jasným světlem ukazuje, na co bychom se mohli těšit.

Potvrzují se tak informace z patentu, který v roce 2020 společnost podala. Jeho název pak docela popisně vysvětluje, že jde o „nositelné multimediální zařízení a cloudovou výpočetní platformu s laserovým projekčním systémem“. Pokud se něco takového podaří zrealizovat, pak by nás to částečně mohlo zbavit jedné z největších slabin současné elektroniky – displejů. Pro promítání potřebných informací by pak stačila jakákoli plocha, nejlépe ta, kterou máte neustále při sobě – lidská kůže.

Patentová přihláška pak vyjmenovává možnosti, kdy by se to hodilo nejvíce: při zobrazení data a času, informací o navigaci a počasí. Takto promítnutá informace má být interaktivní. Kupříkladu by mělo být možné zadat telefonní číslo nebo upravit nastavení termostatu. Vypadá to jednoduše, ale celé zařízení bude nejspíše velice komplexní. Patent zmiňuje běžnou kameru se 180° úhlem záběru a optickou stabilizací, 3D kameru a pak ještě senzor hloubky založený na senzoru, který by mohl rozpoznávat gesta rukou a prsty. K tomu je potřeba přičíst ještě samotný projektor a samozřejmě i baterii. Seznam volných pracovních pozic naznačuje, že by to celé mohlo běžet na Androidu. A jelikož je jedním z velkých investorů Qualcomm, bude nejspíše i hlavním dodavatelem „křemíku“.

Z vyjádření na webu je patrný marketingový styl, který si zakladatelé odnesli z Applu. Zařízení firmy Humane má totiž jednou v budoucnu být „povědomé, přirozené a lidské, čímž změní celý svět výpočetní techniky“. Kdy a jestli vůbec se tak někdy stane, je ale prozatím obrovský otazník.