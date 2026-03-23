Nová řada Oppo Reno 15 vstupuje na trh. Co nabízejí jednotlivé modely?

Oppo oficiálně zahájilo prodej své nejnovější řady chytrých telefonů Reno 15 na českém trhu. Tato generace zahrnuje několik variant, které se liší velikostí, výkonem i fotografickou výbavou, přičemž společným jmenovatelem je integrace funkcí umělé inteligence a zvýšená odolnost.
Celá série sází na ekosystém Oppo AI, který uživatelům pomáhá například při úpravě fotografií. Funkce AI Motion Photo Popout umožňuje vytvářet různé animované koláže a AI Motion Photo Eraser pak umí odstranit nežádoucí objekty. Softwarový základ tvoří systém Android 16 s nadstavbou ColorOS 16.
Vrcholem nabídky je model Oppo Reno 15 Pro 5G, který pohání čipset MediaTek Dimensity 8450. Zařízení disponuje 6,32" AMOLED displejem, nabízí 120Hz obnovovací frekvenci s maximálním jasem 1800 nitů. Fotografická výbava zahrnuje hlavní 200megapixelový snímač s optickou stabilizací, 50megapixelový teleobjektiv s optickou stabilizací a 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Pro milovníky autoportrétů je připravena 50megapixelová selfie kamerka. Energii zajišťuje akumulátor o kapacitě 6 200 mAh s podporou 80W rychlonabíjení SuperVOOC, přičemž cena tohoto modelu byla stanovena na 19 990 Kč. Při zahájení prodeje je však v akci za 15 990 Kč.
Zlatou střední cestu představuje Oppo Reno 15 5G, který využívá procesor Snapdragon 7 Gen 4. Na rozdíl od verze Pro je vybaven 6,59" AMOLED panelem se 120Hz frekvencí a maximálním jasem 1 200 nitů. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a disponuje optickou stabilizací, doplňuje ho 8megapixelový ultraširokoúhlý snímač a 50megapixelový teleobjektiv. Přední kamera nabízí rozlišení 50 megapixelů. Velkou předností tohoto modelu je, stejně jako u verze Pro, vysoký stupeň krytí IP69, i silná baterie s kapacitou 6 500 mAh a podporou 80W drátového nabíjení.
Třetí novinkou na Oppo Reno 15 FS, která by měla být cenově vůbec nejdostupnější. O výkon se stará procesor Snapdragon 6 Gen 1 a ve výbavě dále figuruje 6,57" AMOLED displej. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů a doprovází jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelová makro kamerka. Ve verzi 512+8 GB se novinka na českém trhu začíná prodávat za 11 990 Kč, respektive za 8 990 Kč.
Technické parametry Oppo Reno 15 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|151,2 × 72,4 × 8 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,32" (2 640 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8450, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 0:53 hodin
|Dostupnost
|březen 2026, 19 990 Kč
To asi ne..
