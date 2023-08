Nová Galaxy Buds na obzoru? Mohlo by se jednat o FE edici

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung (pod který spadá rovněž společnost AKG) má bohaté zkušenosti se sluchátky, přičemž jeho vlajkový model Galaxy Buds2 Pro zaujme například zvýšenou odolností IPX7, což znamená, že lze sluchátka opláchnout pod vodou. Nejnovější informace galaxyclub.nl pak hovoří o možnosti brzkého příchodu nových Galaxy Buds.

Samsung Galaxy Buds2 Pro – videorecenze

Sluchátka, jež zřejmě ponesou pouze číselné označení (nebude se tedy jednat o nástupce zmíněného modelu Pro), by mohla navazovat na Galaxy Buds2 a být představena společně s Galaxy S23 FE či řadou Galaxy S24. Model s označením SM-R400N by tak mohl být označován jako Galaxy Buds3, ale také by se mohlo jednat o první fanouškovskou edici sluchátek Galaxy s označením Buds FE.