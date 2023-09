Chystají se sluchátka Samsung Galaxy Buds FE, překvapí cenou

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung se dle winfuture.de chystá proniknout s bezdrátovými sluchátky do cenově dostupnějších pater. Brzy by se měla odhalit sluchátka Galaxy Buds FE, kdy zkratka FE značí Fan Edition a jak víme od telefonů, zpravidla jde o zařízení nabízející slušnou výbavu, avšak za příznivější cenu.

Z uniklých fotografií víme, že sluchátka budou minimálně zpočátku dodávána v bílé a černé variantě, přičemž typově půjde o špunty. Dobíjet se budou skrze pouzdro, které má na sobě USB-C. Všimnout si lze také malé diody, která bude zřejmě indikovat nabíjení.

O další výbavě není kromě 12mm měničů mnoho známo. Spekuluje se však o ceně, která by měla začínat pod hranicí 90 eur, což je jen něco málo přes 2 tisíce korun. Galaxy Buds FE od Samsungu by se tak zařadila mezi ta cenově dostupnější. Kdy dojde k představení, to se v tuto chvíli neví, avšak je možné, že Samsung spojí premiéru všech produktů s přídomkem FE. Kromě dnes zmíněných sluchátek je ve hře ještě mobil Galaxy S23 FE a dále tablety řady Galaxy Tab S9 FE.