Nová éra chytrých hodinek začíná. Síly spojuje Google a Samsung

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Na včerejší konferenci Google I byl prezentován nejen Android 12, ale také zásadní novinky týkající se chytrých hodinek. Jak informuje na blogu Google a na webových stránkách Samsung, dochází k propojení operačních systémů Wear OS a Tizen. Ano, je to skutečně pravda, dva silní hráči se spojují ve snaze zvrátit trend segmentu chytrých hodinek, kde dnes jednoznačně dominuje Apple.

V prvé řadě by se měla výrazně zlepšit výdrž. Hodinky s Google Wear většinou bylo potřeba nabíjet každý den, nově by měla výdrž poskočit o 100 %, tedy na 2 dny. Není třeba dlouho dumat, kdo za tím bude stát. Dobře se ví, že naopak hodinky s Tizenem dokázaly bez nabíjení vydržet i několik dní. Google také uvádí, že by inovovaný systém měl dokázat spouštět aplikace o 30 % rychleji. Podmínkou budou samozřejmě nejnovější procesory.

Inovovaný systém by se měl nadále jmenovat Wear OS, avšak zásadní změnou bude, že Google umožní vytvářet nadstavby pro jednotlivé výrobce. Google si tak zřejmě dobře uvědomil, co stálo a nadále stojí za úspěchem Androidu v mobilních telefonech a obdobné možnosti přinese také na naše zápěstí. Je tak zřejmé, že budoucí chytré hodinky Galaxy Watch vám Samsung dodá s vlastní nadstavbou a jiný výrobce s odlišnou. Tímto krokem však startuje i éra nejistých aktualizací, kdy je nebude mít pod palcem pouze Google, ale případně i výrobci chytrých hodinek s vlastní nadstavbou.

Hodinky budou vybaveny minimálně jedním bočním tlačítkem, jehož poklepání zajistí rychlý přístup k funkcím, například k návratu do předchozí aplikace. Google v současnosti pracuje na vylepšení svého asistenta a také Map, které by měly být využitelné i v hodinkách. Těšit se lze na rozšíření podpory platební metody Google Pay do 26 nových zemí. Možná se tak dočká i Česká republika. Do hodinek s Wear OS se dostane také YouTube Music s inteligentním stahováním hudby. Zde však Google dodává, že až později v tomto roce.

Aby novinek nebylo málo, rozhodl se Google plně využít potenciál značky Fitbit, kterou od loňska vlastní. V nové verzi Wear OS se proto objeví sledování pokroku po celý den a také oslavné cíle, které uživatele motivují k lepším výkonům.

Chystají se také nové vývojářské nástroje, například Tiles API od Samsungu, který umožní editaci ciferníků. Dorazit mají taktéž přepracované aplikace od Stravy, Adidas či Bitmoji. Všech novinek a doufejme i nových koncových zařízení bychom se měli dočkat během druhé poloviny roku 2021.