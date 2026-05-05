Nothing uvádí modrou variantu sluchátek Ear (open) inspirovanou sportem i retrem

Michal Pavlíček
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Nadále se lze spolehnout na až 30hdoinovou výdrž či nízkou hmotnost
  • Cena se pohybuje kolem 2,5 tisíce korun

Nothing představila novou modrou barevnou variantu svých prvních otevřených bezdrátových sluchátek Ear (open). Nový odstín evolučně navazuje na barevnost telefonů Phone (3a) či Phone (4a) a čerpá inspiraci z estetiky tenisových kurtů, retro elektroniky i průhledných soch umělce De Wain Valentina.

Nothing Ear (open)

Sluchátka si zachovávají svůj typický průhledný design a velmi nízkou hmotnost 8,1 gramu na jedno sluchátko, přičemž kompaktní nabíjecí pouzdro dosahuje tloušťky pouhých 19 mm. Odolnost vůči potu, prachu i vlhkosti garantuje certifikace IP54

Nothing Ear (open) v modré variantě

Po zvukové stránce nabízejí Ear (open) měniče s titanovým povlakem a algoritmus pro automatické zesílení basů. Celková výdrž baterie dosahuje s pouzdrem 30 hodin, přičemž bleskové desetiminutové nabíjení zajistí dalších 10 hodin poslechu. Mezi chytré funkce patří duální připojení, AI potlačení hluku při hovorech a integrace ChatGPT přes aplikaci Nothing X.

Recenze Nothing Ear (open) – Když je volnost prioritou
Modrá varianta bezdrátových sluchátek Nothing Ear (open) už zamířila na český trh, na kterém je nabízena za 2 499 Kč, tedy v podstatě za stejnou cenu jako klasická bílá verze. V zváislosti na aktuálním kurzu koruny vůči euru se cena mírně mění, aktuálně vás tak sluchátka v oficiálním obchodě vyjdou na 2 458 Kč.

tisková zpráva,
