Nothing uvádí modrou variantu sluchátek Ear (open) inspirovanou sportem i retrem

Nothing představila novou modrou barevnou variantu svých prvních otevřených bezdrátových sluchátek Ear (open). Nový odstín evolučně navazuje na barevnost telefonů Phone (3a) či Phone (4a) a čerpá inspiraci z estetiky tenisových kurtů, retro elektroniky i průhledných soch umělce De Wain Valentina.
Sluchátka si zachovávají svůj typický průhledný design a velmi nízkou hmotnost 8,1 gramu na jedno sluchátko, přičemž kompaktní nabíjecí pouzdro dosahuje tloušťky pouhých 19 mm. Odolnost vůči potu, prachu i vlhkosti garantuje certifikace IP54
Po zvukové stránce nabízejí Ear (open) měniče s titanovým povlakem a algoritmus pro automatické zesílení basů. Celková výdrž baterie dosahuje s pouzdrem 30 hodin, přičemž bleskové desetiminutové nabíjení zajistí dalších 10 hodin poslechu. Mezi chytré funkce patří duální připojení, AI potlačení hluku při hovorech a integrace ChatGPT přes aplikaci Nothing X.
Modrá varianta bezdrátových sluchátek Nothing Ear (open) už zamířila na český trh, na kterém je nabízena za 2 499 Kč, tedy v podstatě za stejnou cenu jako klasická bílá verze. V zváislosti na aktuálním kurzu koruny vůči euru se cena mírně mění, aktuálně vás tak sluchátka v oficiálním obchodě vyjdou na 2 458 Kč.