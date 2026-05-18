Nothing má první globální ambasadorku. Stala se jí Charli XCX

Nothing oznámila uzavření partnerství se zpěvačkou Charli xcx, která se stává jeho vůbec první globální ambasadorkou a zároveň nejnovější akcionářkou firmy. Umělkyně se tímto krokem zařadila po bok dalších osobností z kulturní sféry, jako jsou The Weeknd, Casey Neistat nebo hudební uskupení Swedish House Mafia, kteří značku v minulosti podpořili.
Spolupráce byla zahájena globální reklamní kampaní s názvem „NOTHING (CHARLI XCX)“, kterou v Londýně nafotil fotograf Aidan Zamiri. Kampaň je zaměřena na propagaci nových bezdrátových sluchátek Nothing Headphone (a), přičemž marketingové materiály vyzdvihují zejména jejich výdrž baterie, jež má dosahovat až 135 hodin provozu.
Podle vyjádření spoluzakladatele a generálního ředitele společnosti Carla Peie má partnerství s britskou popovou umělkyní přinést změnu v dosavadním vizuálním a kreativním směřování produktů, které se v technologickém průmyslu v poslední dekádě vyznačovalo především minimalismem a monotónností. Firma plánuje v budoucnu hlouběji propojit segment osobní elektroniky s popkulturou.