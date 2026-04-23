Nothing uvádí Essential Voice: chytrý přepis mluveného slova, na který jste čekali

Součástí moderních smartphonů Nothing (ale třeba také CMF Phonu 2 Pro) je tzv. Essential Space navázaný na tlačítko Essential Key na levém boku zařízení. Britská společnost však nově přidává také tzv. Essential Voice, o co se jedná?
Co je Essential Voice?
V současné době komunikujeme na našich telefonech primárně prostřednictvím psaní. Mluvení je však mnohem přirozenější a lidštější – děláme to už nejméně 135 000 let. Průměrný člověk napíše na telefonu kolem 36 slov za minutu, ale pohodlně mluví rychlostí 150 slov za minutu. To je více než čtyřikrát rychleji, a přesto většina z nás stále zdlouhavě vyťukává text do klávesnice.
Tradiční diktování sice mění řeč na text, ale často zanechává zmatený a fragmentovaný výsledek, protože přepisuje slovo od slova včetně výplňků jako „ehm“, „no“ nebo koktání.
Essential Voice tuto mezeru uzavírá. Stačí stisknout a podržet tlačítko Essential Key nebo aktivovat funkci přímo na klávesnici. Stačí mluvit zcela přirozeně a slova budou přeměněna na čistý text připravený k okamžitému použití. Systém automaticky slova protřídí a upraví tak, aby výsledný text zněl jako hotový psaný projev, nikoliv jako pouhý přepis. Funkce je navíc integrována přímo do aplikací, ve kterých lze psát, takže ji lze využívat, aniž by bylo potřeba opouštět konverzaci.
Co je nyní k dispozici?
- Automatická oprava: Zlepšuje srozumitelnost, strukturu a odstraňuje výplňková slova jako „ehm“, „no“ a podobně.
- Osobní mapování: Vlastní hlasové zkratky pro slova, odkazy, šablony a opakované fráze.
- Překladatelský agent: Mluvit lze v jednom jazyce a požádat Essential Voice, aby text napsal v jiném.
- Více než 100 jazyků: Široká podpora jazyků s automatickou detekcí. Můžete také vybrat preferované regionální varianty, jako je latinskoamerická španělština nebo zjednodušená čínština.
Vydání a plán rozvoje
Essential Voice se aktuálně spouští nejdříve na modelech Phone (3) a Phone (4a) Pro. Brzy bude následovat také model Phone (4a).
Budoucí aktualizace zavedou kontextové povědomí, které umožní funkci Essential Voice přizpůsobit se tomu, kde právě uživatel píše – například v soukromých zprávách, pracovních e-mailech nebo při vyhledávání. Výrobce zároveň věří, že se Essential Voice rozšíří napříč celým ekosystémem jeho chytrých produktů jako počátek nového, hlasem ovládaného rozhraní.