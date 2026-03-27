Takto fotí Nothing Phone (4a) Pro: stylovka s displejem na zádech i teleobjektivem

Značka Nothing se ve světě mobilních telefonů velmi rychle etablovala výrazným designem, otevřeným přístupem, kdy spoluzakladatel Carl Pei pravidelně sdílí své názory na YouTube, ale také početnou základnou fanoušků, která se začala tvořit již s uvedením prvních sluchátek Nothing. Portfolio zařízení nyní přitom čítá regulérně vlajkovou řadu s číselným označením (bez přídomku), modely s „Áčkem“ v názvu, a dokonce nechybí ani zástupce Lite. Nadto existují také produkty CMF, což je cenově dostupnější podznačka Nothing.
Nový Nothing Phone (4a) Pro je tak smartphonem umístěním v rámci hierarchie ihned pod aktuálním vlajkovým modelem Nothing Phone (3), a je to docela dobře patrné i po designové stránce. Na zádech tohoto zařízení, které dnes oficiálně vstoupilo do prodeje, totiž najdeme obdobný kruhový displej s rovnou 137 miniLED, který slouží jako tzv. Glyph neboli notifikační prvek. Umí tak různě blikat, pulzovat a uživatel může například sledovat světelné načítání i v případě, že čeká na odvoz (Uber). Kromě toho ale na zádech figuruje také řada snímačů, dokonce nechybí ani 3,5násobný teleobjektiv. A právě o tom, jak novinka fotí, se budete moci přesvědčit v tomto článku.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|3,5× Teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|8 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.88
|f/2.2
|f/2.88
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru
|24 mm
|15 mm (120 stupňů)
|80 mm
|22 mm
|Velikost senzoru
|1/1,56"
|1/4,0"
|1/2,75"
|1/3,42"
|Velikost pixelu
|1 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|pevné ostření
|PDAF
|pevné ostření
Níže si můžete prohlédnout řadu snímků, které neprošly žádnými úpravami během focení (expozici i vše ostatní tak obstarala automatika) ani následně. Mezi nimi najdete také ukázku 140× zoomu, portrétů psa či náročnějších záběrů ve zhoršených světelných podmínkách v interiéru či exteriéru v noci.
Nothing Phone (4a) Pro
|Rozměry
|164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 080 mAh