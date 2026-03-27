mobilenet.cz na sociálních sítích

Takto fotí Nothing Phone (4a) Pro: stylovka s displejem na zádech i teleobjektivem

Ioannis Papadopoulos
Takto fotí Nothing Phone (4a) Pro: stylovka s displejem na zádech i teleobjektivem
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Maximální hodnota zoomu činí 140násobek, výsledek přitom není vůbec špatný
  • Velkým lákadlem bude pro mnohé schopný 3,5násobný teleobjektiv
  • Naopak ultraširokoúhlý objektiv nabídne jen 8Mpx rozlišení

Značka Nothing se ve světě mobilních telefonů velmi rychle etablovala výrazným designem, otevřeným přístupem, kdy spoluzakladatel Carl Pei pravidelně sdílí své názory na YouTube, ale také početnou základnou fanoušků, která se začala tvořit již s uvedením prvních sluchátek Nothing. Portfolio zařízení nyní přitom čítá regulérně vlajkovou řadu s číselným označením (bez přídomku), modely s „Áčkem“ v názvu, a dokonce nechybí ani zástupce Lite. Nadto existují také produkty CMF, což je cenově dostupnější podznačka Nothing.

Nový Nothing Phone (4a) Pro je tak smartphonem umístěním v rámci hierarchie ihned pod aktuálním vlajkovým modelem Nothing Phone (3), a je to docela dobře patrné i po designové stránce. Na zádech tohoto zařízení, které dnes oficiálně vstoupilo do prodeje, totiž najdeme obdobný kruhový displej s rovnou 137 miniLED, který slouží jako tzv. Glyph neboli notifikační prvek. Umí tak různě blikat, pulzovat a uživatel může například sledovat světelné načítání i v případě, že čeká na odvoz (Uber). Kromě toho ale na zádech figuruje také řada snímačů, dokonce nechybí ani 3,5násobný teleobjektiv. A právě o tom, jak novinka fotí, se budete moci přesvědčit v tomto článku.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3,5× Teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.88 f/2.2 f/2.88 f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 15 mm (120 stupňů) 80 mm 22 mm
Velikost senzoru 1/1,56" 1/4,0" 1/2,75" 1/3,42"
Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace
Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné ostření PDAF pevné ostření

Níže si můžete prohlédnout řadu snímků, které neprošly žádnými úpravami během focení (expozici i vše ostatní tak obstarala automatika) ani následně. Mezi nimi najdete také ukázku 140× zoomu, portrétů psa či náročnějších záběrů ve zhoršených světelných podmínkách v interiéru či exteriéru v noci.

Nothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Na celou obrazovku
Denní snímky
Nothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Na celou obrazovku
Zhoršené světelné podmínky
Nothing Phone (4a) ProPřejít do katalogu

Nothing Phone (4a) Pro

Rozměry164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 080 mAh
,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze