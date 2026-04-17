Nothing patří k nejmladším výrobcům na trhu, ale rozhodně mu nechybí sebevědomí. Důkazem je i Nothing Phone (4a) Pro, který se v aktuální nabídce nachází přímo pod vlajkovým modelem Phone (3) a zájemce hodlá zaujmout výrazným vzhledem, ale i celkově lákavým poměrem cena/výkon.
Technické parametry Nothing Phone (4a) ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|164 × 76,6 × 8 mm, 210 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP65
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, , GPU: Adreno 720
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 080 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|březen 2026,
Obsah balení: rozhodně ne „Nic“
V tradičně stylové a ekologicky pojaté krabičce najdeme kromě samotného telefonu také moderní USB-C/USB-C kabel, nástroj pro vytažení slotu na SIM a praktické průhledné silikonové pouzdro. Výrobce zaslouží pochvalu i za přibalený kryt a moderní koncovky kabelu, což u některých konkurentů stále není samozřejmostí.
- stylové a ekologické balení
- průhledné pouzdro v ceně
Konstrukce a zpracování: kovový unikát
Nothing Phone (4a) Pro je designovým unikátem s nádechem retra, což vychází nejen z kruhového miniLED displeje na zádech, ale především ze samotného materiálu zad. Pojem zadní strana v tomto případě ovšem není úplně přesný, neboť máme čest s tzv. unibody konstrukcí z hliníku. Celohliníkové šasi přitom působí jako příjemné osvěžení v záplavě „skleněných placek“ a dává vzpomenout na ikonické modely minulosti. Daní za toto řešení je logicky absence bezdrátového nabíjení, v mých očích je však zcela pochopitelná. Bezdrátová cívka zde jinými slovy nechybí jen proto, aby byl telefon více odlišný od vlajkové lodi, ale zkrátka proto, že by zde neměla využití. Opodstatnění je v tedy zcela legitimní.
Díky hliníkovému šasi se každopádně novinka výrazně odlišuje od konkurence. Z hlediska odolnosti výrobce garantuje IP65 a a také testovanou voděodolnost vůči ponoření do 25 cm po dobu 20 minut. Ačkoliv nejde o IP68/IP69, ochrana je pro běžné používání více než dostatečná. Hliníkové tělo navíc eliminuje riziko prasknutí zad při pádu, což je jeden z hlavních problémů moderních smartphonů. Konstrukce je velmi robustní a kvalita příjmu signálu pak zůstává bezproblémová i přes kovové tělo naprosto bezproblémová.
Nepřehlédnutelným prvkem je systém Glyph se 137 miniLED. Ty signalizují vyzvánění, záznam zvuku či různé aktivity aplikací třetích stran (například přijíždějící Uber). Glyph může sloužit i jako ukazatel stavu nabití nebo ID volajícího při otočení displejem dolů. A nebo také jednoduše jako digitální hodiny. Možnosti nastavení jsou bohaté a diody lze i kompletně deaktivovat nebo jejich provoz načasovat, případně upravit jejich jas. Na levém boku pak najdeme stříbrné tlačítko Essential, které známe již z předešlých modelů, haptická odezva je mírně nadprůměrná a lze u ní regulovat intenzitu. Celkově se jedná o zařízení, které v dlani působí velmi příjemně, vypadá prémiově a snadno jej rozpoznáte od konkurence.
- originální hliníková unibody konstrukce
- praktické a efektní rozhraní Glyph
- vysoká mechanická odolnost
- příjemně se drží
- ochrana „jen“ IP65
Displej: tenké rámečky a vysoký jas
Obrazovka má tenké rámečky a úhlopříčku 6,83", která je svou velikostí ideální pro multimédia i hry. Panel je přitom kompletně plochý a z výroby jej chrání fólie, pod níž se nachází sklo Gorilla Glass 7i. To najdeme u dražších, ale také u levnějších smartphonů. Maximální jas dosahuje papírově až 5 000 nitů. V praxi jsem zaznamenal bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci, příkladně navíc funguje i automatická regulace jasu.
Obnovovací frekvence dosahuje až 144 Hz s možností automatické regulace, ale také „vynucení“ 60 nebo 144 Hz. Prostředí Nothing OS zároveň nabízí povedený minimalistický Always-On s ikonickými widgety, které odpovídají těm, které si nastavíte na zamykací obrazovce. Čtečka otisků prstů je spolehlivá a rychlá, lepší by však bylo, kdyby byla o něco výše. Stejně tak je vhodné zmínit, že vybraná konkurence nabídne také ultrazvukový senzor namísto optického.
- bezproblémový jas
- 144Hz obnovovací frekvence
- tenké rámečky
- čtečka otisků prstů by mohla být výše a ultrazvuková
Zvuk: vyvážený přednes
Stereo reproduktory poskytují zvukově vyvážený přednes a netrpí zkreslením ani při nejvyšší hlasitosti. Ačkoliv lze na trhu najít telefony s výraznější basovou složkou, v rámci dané kategorie se jedná o velmi slušnou úroveň, která plně dostačuje pro sledování videí i hraní her.
- čistý a vyvážený stereo zvuk
- minimální zkreslení při vysoké hlasitosti
Výkon hardwaru: Snapdragon v plné síle
Srdcem telefonu je moderní Snapdragon 7 Gen 4, který sází na rovnováhu mezi výkonem a energetickou efektivitou a je o něco málo výkonnější než Snapdragon 7s Gen4 v Nothing Phonu (4a). V reálném provozu je systém naprosto plynulý a bez problémů si poradí i s náročnějšími herními tituly, v rámci hrubého výkonu je také Nothing Phone (4a) Pro například výkonnější než konkurenční Galaxy A57, ale pochopitelně se najde i velké množství zástupců, kteří Phone (4a) Pro hravě položí na lopatky. Pozitivní je, že díky masivní odpařovací komoře se telefon ani při delší zátěži nadměrně nezahřívá. Testovaná konfigurace s 12 GB RAM a 256GB úložištěm je pro tuto třídu podle mého názoru rozumnou volbou.
- dostatek výkonu pro plynulý chod
- v dané ceně existují i výkonnější alternativy
Výdrž baterie: 2 dny s přehledem
Díky úspornému procesoru a odladěnému softwaru je výdrž novinky s 5 080mAh baterií velmi solidní a bez větších problémů pokryje i dva běžně náročné dny. S podporou 50W drátového nabíjení pak zvládne doplnit cca 70 % kapacity baterie za půl hodiny, bezdrátové nabíjení, jak již bylo zmíněno, schází.
- velmi dobrá výdrž na nabití
- nemá bezdrátové nabíjení (avšak z legitimních důvodů)
Konektivita: Wi-Fi 6 i eSIM
V oblasti konektivity nechybí nic podstatného: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC pro platby a veškeré navigační systémy. Velmi potěší podpora eSIM i přítomnost slotu pro dvě fyzické nanoSIM karty.
- podpora eSIM i všeho důležitého
Fotoaparát: teleobjektiv v hlavní roli
Uspořádání objektivů na zadní straně působí velmi esteticky a zapadá do celkového designového jazyka značky, ale jaké jsou výsledné fotografie?
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|3,5× Teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|8 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.88
|f/2.2
|f/2.88
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru
|24 mm
|15 mm (120 stupňů)
|80 mm
|22 mm
|Velikost senzoru
|1/1,56"
|1/4,0"
|1/2,75"
|1/3,42"
|Velikost pixelu
|1 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|pevné ostření
|PDAF
|pevné ostření
Snímky jsou obecně vzato barevně vyvážené a postprocessing se snaží o přirozené podání. Těšit se tak obvykle můžete na správně nastavenou expozici, kontrast i dostačující úroveň detailů u hlavního snímače. Skutečným tahákem je však teleobjektiv, který dokáže zachytit velmi pěkné portrétní snímky i ve zhoršených světelných podmínkách, ale také funguje jako schopný snímač pro zachycení makro záběrů. Právě tento fotoaparát jsem používal nejčastěji a snímky z něj podle mého názoru rozhodně stojí za to. Například portréty si zachovávají velmi slušnou kvalitu i v případě interiérových snímků v náročných světelných podmínkách a makro záběry vypadají také velmi povedeně. Fotografiím nechybí detaily a problém nepředstavuje ani správné oddělení foceného objektu od pozadí. Tento snímač zajišťuje dokonce také až 140× zoom, který může posloužit například pro rozluštění textu i na velké vzdálenosti.
V rámci videa se lze spolehnout na záznam až v 4K s 30 FPS s rychlým a spolehlivým přeostřováním. Pokud by si novinka někde zasloužila vylepšení, jedná se o ultraširokoúhlý objektiv, který je přinejlepším průměrný, ale nijak zvlášť neoslní, už jen vzhledem k 8Mpx rozlišení.
- velmi povedený teleobjektiv
- pěkné barevné naladění
- slabší ultraširokoúhlý objektiv
Software: Essential Space si oblíbíte
Novinka dorazila s Androidem 16 a tradiční nadstavbou od Nothingu v podobě Nothing OS 4.1, která je designově čistá a působí jako příjemné osvěžení v tom, na co jsme zvyklí. Méně pak potěší garantovaná podpora v podobě pouze tří velkých aktualizací, na druhou stranu bezpečnostní záplaty mají chodit po dobu šesti let. Telefon funguje velmi svižně a disponuje také tzv. Essential Space, kde máte například každý měsíc 300 minut pro přepis audiozáznamu s pomocí AI a zároveň vytvoření shrnutí a i případných událostí v kalendáři. Přepis i sesumírování skrze AI přitom funguje velmi dobře a podporuje češtinu, což rozhodně stojí za zmínku. Nothing rovněž např. nabízí funkci ověření v případě pokusu o vypnutí zařízení nebo například podporu pro sluchátka AirPods v rámci experimentálních funkcí, viz screenshoty.
- funkce AI (Essential Space)
- přehlednost rozhraní
- konkurence nabídne delší softwarovou podporu
Zhodnocení
Nothing Phone (4a) Pro je navzdory bohaté nabídce střední třídy skutečným unikátem. Kombinace hliníkového unibody šasi, efektního, ale i praktického rozhraní Glyph a vyváženého hardwaru z něj dělá telefon, který dokáže v mnoha ohledech zastoupit i dražší vlajkové lodě. Pokud oželíte bezdrátové nabíjení a nevyžadujete absolutně nejvyšší výkon na trhu, stejně jako kvalitnější ultraširokoúhlý objektiv, mohu ho s klidným svědomím doporučit.
Konkurence
Hlavním vyzyvatelem je Samsung Galaxy A57, který rovněž nemá bezdrátové nabíjení, nabízí však delší podporu a také tenčí tělo. Navíc je odolnější. Na druhou stranu postrádá schopný teleobjektiv či Glyph.
Samsung Galaxy A57 256 GB
|Rozměry
|161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1680,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G boduje větší baterií s podporou 100W nabíjení, vyšší úrovní ochrany, i výrazně větším úložištěm. Rovněž primární senzor má vyšší rozlišení (a dokáže tak skládat 16 pixelů do 1) i fyzicky o něco větší rozměry.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz