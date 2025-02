ASUS ZenFone 12 Ultra: první dojmy z vlajky s 3,5mm jackem a Snapdragonem 8 Elite

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost ASUS známe nejen jako výrobce povedených notebooků, ale také smartphonů, včetně speciální herní řady ROG. Navzdory zaměření na kompaktní vlajkové telefony se v poslední době tchajwanský výrobce již nesnaží ohromit velikostí svých smartphonů a namísto toho nabídne vždy špičkový výkon, velký displej a třeba i dnes již raritní vychytávku v podobě 3,5mm jacku. Jaké jsou naše první dojmy z nedávno uvedeného ZenFonu 12 Ultra?

Tchajwanská evoluce

Podobně jako u dalších vlajkových modelů nás ani u poslední generace ZenFonu nečeká žádná revoluce v oblasti designu. Novinka má rozměry a víceméně i hmotnost identickou (je o 4 gramy lehčí) se ZenFonem 11 Ultra, jedná se tak o relativně velký smartphone. Menší proměnou prošel fotomodul v podobě obdélníku v levém horním rohu. Záda jsou i tentokrát skleněná, mají praktickou povrchovou úpravu, tudíž na nich nezůstávají otisky, a nechybí ani vlajková ochrana IP68. Za velmi kvalitní lze označit i haptickou odezvu, kde může ASUS čerpat bohaté zkušenosti právě z herního ROG Phonu, jehož šasi novinka převzala.

Oblastí, kde bychom rádi viděli jedno konkrétní zlepšení, je displej, který chrání Gorilla Glass Victus 2. Mnohem lépe by se zde vyjímal sklo Corning Gorilla Armor se schopností pohltit až 75 % odlesků, ovšem není vyloučeno, že na něj má Samsung nějakou formu exkluzivity, a proto jej stále nevidíme u nikoho jiného. Další oblastí je pak čtečka otisků prstů. Použitá funguje spolehlivě a je i prakticky umístěna výše, přesto je škoda, že se nejedná o ultrazvukový senzor, který je oproti optickým bezpečnější, rychlejší a funguje například i s mokrými prsty. Displej jako takový má pak 6,78" úhlopříčku, jedná se o typ LTPO AMOLED s podporou 144Hz obnovovací frekvence a také příjemně tenké rámečky i velmi vysoký jas. V zimních měsících oceníte také schopnost rozpoznávat dotyk s nasazenými rukavicemi.

„Civilní“ herní smartphone

Jak již bylo zmíněno, i tato generace v podstatě vychází z ROG Phonu, se kterým mnohé sdílí. Kromě šasi je to například i čipset Snapdragon 8 Elite, tedy to nejlepší od Qualcommu. V rámci používání jsme již vyzkoušeli pro jistotu proběhnout benchmark Wild Life Extreme Stress Test, který novinka zvládla bez problémů dokončit (tj. všech 20 kol) a ani se nijak zvlášť nezahřála. Chlazení je tedy vyřešeno velmi dobře. Chvalitebná je rovněž přítomnost štědrých 16 GB operační paměti a 512GB úložiště, což je více než dost i pro náročné uživatele.

V oblasti softwaru přináší ASUS oproti předchozí generaci celou řadu AI funkcí, jako například Circle to Search, sledování objektu během videozáznamu pomocí AI, přepis, souhrn, překladač hovorů apod. Oproti například Galaxy S25 Ultra má aktuálně ZenFone 12 Ultra i novější bezpečnostní záplaty (lednové) a pochopitelně Android 15. Kde naopak ztrácí, je délka softwarové podpory, kdy výrobce garantuje jen dvě velké aktualizace OS. Situaci mírně vylepšuje příslib pěti let bezpečnostních záplat, s ohledem na cenu takřka 30 tisíc Kč je však délka podpory kratší, než by měla být. V komentářích pod článkem se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně novinky zajímá.