Pokud uvažujete o koupi smartphonu střední třídy a nechcete mít telefon jako každý druhý, mohla by vás zaujmout novinka společnosti Nothing. Ta rozšířila své portfolio o model Plus, který oproti Phonu (2a) přináší drobná vylepšení. Která to jsou? A stojí za to?

Na značce Nothing se mi vždy líbilo, že si zachovává přehledné portfolio, ve kterém se snadno zorientuje i naprostý laik. Vlajkové modely označené pouze číslem, cenově dostupnější model s přídomkem „a“. Nyní se však přidává také model Plus, který by mohl v někom evokovat dojem, že se jedná o větší provedení, ale není tomu tak.

Obsah balení: zkrátka Nothing

Balení vás zřejmě nijak nepřekvapí, neboť je věrné předešlým modelům a skládá se ze dvou „vrstev“: z barevného papírového přebalu a pod ním ukryté bílé krabičky. Neschází stylový nástroj pro vysunutí slotu na SIM a USB-C/USB-C kabel s průhledným zakončením. Z environmentálního hlediska lze pochválit absenci plastů v rámci obalových materiálů.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: kopie modelu (2a)

Nothing Phone (2a) Plus je téměř identickou kopií „standardního“ (2a), výrobce tedy použil stejné šasi a zachována zůstala i ochrana IP54 či ikonický design zad. Alespoň po stránce designu se tedy jedná o víceméně identický model, i když by měl být dle oficiálních specifikací o 0,1 mm tenčí. V každém případě se telefon stále příjemně drží a obecně pěkně padne do dlaně. A došlo vůbec k nějakým viditelným změnám?

Hlavní novinkou je v tomto ohledu stříbrno-šedé barevné provedení, které se podle nás velmi povedlo. Testovaná verze má podle zástupce společnosti připomínat „stříbrnou kulku“ a naživo vypadá opravdu skvěle. Světle šedé/stříbrné rámečky v kombinaci s průhlednými zády, pod nimiž je šedý plast a samozřejmě i svítící Glyph, vypadají velmi elegantně a osobně se mi líbí ze všech barevných verzí (pomineme-li speciální barevné edice) nejvíc. Navíc má toto provedení výhodu, že na zádech nejsou tolik vidět otisky prstů oproti tmavšímu modelu. Na druhou stranu stále zůstávají zachována plastová záda, což se dříve či později projeví v podobě méně či více výrazných škrábanců. Během testování jsem se k telefonu choval co nejlépe, a tak jsem se viditelným škrábancům dokázal vyhnout, jsou však stejně víceméně jen otázkou času. Praktičtější by tedy bylo nasazení skla, které však zase může snáz prasknout, klasicky je to tedy „něco za něco“.

Samozřejmostí je také tzv. Glyph, který slouží jako designový prvek a notifikační systém. Oproti vlajkovým modelům výrobce zde najdeme méně LED, nicméně si i tak můžete užít dostatek různého blikání, které může upozornit například v situacích, kdy vám volají vybrané kontakty. Stejně tak dokáže skrze LED pásek upozornit na odpočítávání časoměru, případně na nadcházející událost v kalendáři, dáte-li telefonu potřebné povolení. V nastavení lze pak udělit (kromě kalendáře) povolení vizuálního odpočtu skrze LED pásek také pro aplikaci Zomato a Uber, další však prozatím nejsou k dispozici, což je vzhledem k tomu, jak dlouho jsou smartphony Nothing na trhu, rozhodně škoda.

Po designové stránce se v každém případě jedná o velmi povedený kousek, řekl bych jeden z nejpěknějších mobilů v dané cenové kategorii. Po konstrukční stránce však musím vytknout nižší stupeň ochrany, přeci jen mnohá konkurence nabídne IP67 či rovnou IP68 za stejné či ještě menší peníze. Stejně tak si Nothing zaslouží kritiku za absenci eSIM, i když výměnou za to nabídne slot hned pro dvě nanoSIM (avšak žádnou paměťovou kartu). Na závěr zmíním haptickou odezvu, která se rozhodně řadí k těm povedenějším a nemám jí co vytknout.

Líbilo se nám líbivá nová barva

slot pro dvě nanoSIM

kvalitní haptická odezva

Glyph jako notifikační systém

Nelíbilo se nám plastová záda se snadno poškrábou

diskutabilní možnosti využití rozhraní Glyph a malá podpora aplikací třetích stran

pouze IP54

bez podpory paměťových karet či eSIM

Displej: panuje spokojenost

Zatímco v oblasti designu došlo alespoň k minimálním změnám, v případě displeje zůstalo naprosto vše v původní podobě. Zákazníci se tak mohou těšit na 6,7" AMOLED panel s příkladně tenkými rámečky, kterému neschází dostatečná maximální svítivost, až 120Hz obnovovací frekvence či podpora HDR10+. Konkrétně jas by přitom mohl být „papírově“ vyšší, avšak během používání jsem neměl problém s čitelností ani venku na sluníčku, nemám si tak na co stěžovat.

Z dalších parametrů potěší nasazení skla Gorilla Glass 5 a třeba i fakt, že přímo z výroby najdeme na displeji předinstalovanou fólii. Pochopitelně se jedná o kompletně plochou obrazovku, jak je tomu u Nothingu zvykem, která je pěkně responzivní a neschází ani dobře zpracovaný Always-On minimalistického ražení. Zmínku si rozhodně zaslouží také optická čtečka otisků prstů, která od začátku fungovala příkladně. Spokojen jsem byl rovněž s automatickou regulací jasu či minimálním jasem, který je dostatečně nízký na to, aby nerušil například ani po probuzení v zatemněném pokoji.

Líbilo se nám kvalitní a velký 6,7" AMOLED panel

dostačující max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: dvojka, která nezklame

Novinka je osazena dvojicí reproduktorů, s nimiž jsem byl spokojen již u modelu Phone (2a), a tak je logicky pochválím i zde. Stereo efekt je solidní, hlasitost dostačující a při poslechu lze zpozorovat i náznak basů. Bezproblémová je rovněž kvalita hovorů.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: výkonnější MediaTek

Jednou z novinek je nasazení mírně výkonnějšího čipsetu s označením MediaTek Dimensity 7350 Pro, která má disponovat o třetinu výkonnějším GPU a o 10 % rychlejším CPU. Jelikož jsem byl spokojen již s výkonem čipsetu Dimensity 7200 Pro, jsem logicky spokojen i s novinkou, která zajistí krásně plynulý chod a má dostatek výkonu i pro hraní her bez přílišného zahřívání. Na svižném chodu se podílí také rovnou 12GB RAM („základní“ model se dodává i s 8 GB), kterou lze navíc ještě rozšířit softwarově. Velikost úložiště činí 256 GB, což by mělo naprosté většině uživatelů postačovat, což je důležité i vzhledem k absenci slotu pro paměťové karty. Nothing Phone (2a) Plus Nothing Phone (2a) Nothing Phone (2) Nothing Phone (1)

Líbilo se nám dostačující výkon a neexistující zahřívání

12 GB RAM

Výdrž baterie: ostatní by se měli inspirovat

Nothing Phone (2a) Plus je osazen 5 000mAh baterií, která zvládne v kombinaci s energeticky efektivním čipsetem bez problémů dva dny na nabití, i když nebudete telefon nijak zvlášť šetřit. Výdrž je tedy stejně skvělá jako u „základního“ Phonu (2a), navíc se ale můžeme těšit na mírně výkonnější nabíjení. Z 45 W narostlo na 50 W, to znamená cca 10% nárůst, který s délkou nabíjení razantně „nezamíchá“, ale také se počítá. Za 30 minut se tak dostanete přibližně na 70 %, což je velmi slušná hodnota a plné nabití trvá necelou hodinu. Líbí se mi také, že lze v nastavení aktivovat chytrý nabíjecí režim, stále mi však schází možnost limitovat úroveň nabití například na 80 nebo 90 %. Oproti vlajkovým telefonům je rovněž nutné počítat s absencí bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

mírně rychlejší 50W nabíjení

Nelíbilo se nám hrstka konkurenčních smartphonů nabídne i bezdrátové nabíjení

Konektivita: se vším všudy

Nothing Phone (2a) Plus podporuje Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 6, NFC i navigační služby GPS, GLONASS, BDS a Galileo, nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: lepší selfie v hlavní roli

Nothing Phone (2a) Plus přináší prakticky stejnou fotovýbavu jako Phone (2a) s jednou jedinou výjimkou, kterou je selfie kamerka. Ta nově dostala 50 Mpx, avšak rovnou prozradím, že se nejedná o žádný zásadní upgrade.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx Clona f/1.9 f/2.2 f/2.2 Označení snímače Samsung ISOCELL GN9 Samsung ISOCELL JN1 ? Velikost snímače 1/1,56" 1/2,76" 1/2,76" Velikost pixelů 1,0µm 0,64µm ? Ohnisková vzdálenost (rozsah) ? mm 114° ? mm Typ ostření PDAF fixní fixní Optická stabilizace ano ne ne

Kvalita snímků je každopádně u tohoto modelu nadprůměrná, všimnout si lze solidního množství detailů (na hlavní i ultraširokoúhlý objektiv), pěkného barevného podání, které inklinuje k realitě, avšak není ani úplně nudné, či bezproblémově fungujícího nastavení expozice i ostření. Nothing Phone (2a) Plus si, stejně jako Phone (2a), umí poradit i s náročnějšími HDR scénami, ale stydět se nemusí ani za noční režim. Snímky jsou pochopitelně již o něco měkčí, avšak jsou bez šumu a stále se slušnou úrovní detailů. S přihlédnutím k ceně telefonu se tak podle mě novinka rozhodně řadí k malé hrstce lépe fotících telefonů.

Video je stále podporováno až ve 4K s 30 FPS, avšak tuto kvalitu nově podporuje také selfie kamerka. U videa rozhodně oceníte rychlé automatické přeostřování i slušně fungující stabilizaci u hlavního snímače. U selfie snímků se nemusíte obávat problémů s nastavením expozice, obecně vzato mají také pěkné barevné podání, dostatek detailů a jsou správně zaostřené.

Nothing Phone 2a 4K 30 FPS den

Nothing Phone 2a 4K 30 FPS

Nothing Phone 2a Full HD 30 FPS

Líbilo se nám velmi solidní kvalita snímků i videa

přehledná fotoaplikace, která je jednoduchá na používání

Software: solidní podpora

Nespornou výhodou tohoto modelu je víceméně čistý Android, který je doplněn o vkusnou nadstavbu výrobce. Oproti mnoha čínským značkám (s výjimkou Motoroly spadající pod Lenovo), které působí v této oblasti, se jedná o příjemnou změnu, kdy se nebudete muset protloukat nekonečnými možnostmi nastavení, ani hned po prvním zapnutí mazat vyšší jednotky (či možná i desítky) aplikací a odkazů na aplikace, které do telefonů nepatří. Nothing OS je zároveň velmi svižný a navrch přidává několik vychytávek. Výrobce slibuje příchod minimálně tří dalších verzí OS (tedy až Androidu 17) a 4 let bezpečnostních záplat, což je solidní nabídka a pochválit lze zároveň aktuální (záříjové) bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám solidní délka podpory

víceméně čistý Android s povedenou nadstavbou

včasné aktualizace (aktuální bezpečnostní záplaty)

Zhodnocení

Někdo by mohl říct, že je Nothing Phone (2a) Plus ve výsledku tak trochu zbytečným modelem, neboť přináší jen skutečně drobné změny oproti modelu Phone (2a). V kontextu celkové (zatím relativně malé a ucelené) nabídky výrobce s tím ale osobně nemám problém. Zákazníci toužící po trochu vyšším výkonu, mírně rychlejším nabíjení či lepší selfie kamerce nyní mohou jednoduše sáhnout po variantě Plus, přičemž je zřejmé, že letošek je pro Nothing tak trochu „oddychový“ a sbírá síly na rok příští, kdy bychom se měli dočkat Nothing Phonu (3).

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz