Blikající, výkonnější a s lepší selfie, přivítejte Nothing Phone (2a) Plus

Fotografie: Nothing

Společnost Nothing dnes uvedla po úspěchu, který zaznamenala u modelu Phone (2), mírně upravenou variantu s označením Phone (2a). Novinka přichází ve dvou nových barvách, a to kovové šedé a upraveném černém provedení, a na českém trhu bude dostupná v konfiguraci 12 + 256 GB za cenu 11 399 Kč.

Mezi klíčové novinky rozhodně patří nasazení čipsetu MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, u něhož se výrobce chlubí exkluzivitou. Jedná se o osmijádrový čipset vyrobený druhou generací 4nm výrobního procesu společností TSMC, který nabídne o 10 % výkonnější CPU a o 30 % výkonnější GPU ve srovnání s tím v Nothing Phonu (2).

Další novinkou je pak výkonnější nabíjení, které narostlo přibližně o 10 %, což znamená navýšení nabíjecího výkonu na 50 W. Zájemci se mohou těšit rovněž na 6,7" AMOLED displej s obnovovací frekvencí v rozsahu 30 až 120 Hz, maximálním jasem až 1 300 nitů a 2 160Hz PWM stmíváním.

V rámci vylepšení jsme se dočkali rovněž mírně upravené selfie kamerky, která má nově 50Mpx rozlišení, stejně jako dvojice zbývajících senzorů na zadní straně připomínající oči. Nová čelní kamerka se chlubí podporou záznamu ve 4K s 30 FPS, potěší tedy například vloggery.

Kromě výše zmíněného Nothing tradičně slibuje také dlouhou softwarovou podporu, a to konkrétně 4 roky bezpečnostních záplat a 3 roky aktualizací OS. Telefon dorazí s Androidem 14 a nadstavbou Nothing OS 2.6. Již brzy se můžete těšit na klasické první dojmy i fotogalerii související s novinkou.