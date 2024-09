Přináší Nothing Phone (2a) Plus více než jen kosmetické změny?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing dokázala ve vysoce konkurenčním prostředí smartphonů prorazit se svým Nothing Phone, které prochází postupnou evolucí. Zatímco první model představoval cenově dostupný smartphone s některými prvky vlajkové výbavy, druhá generace se již přiblížila (především cenou) klasickým vlajkovým telefonům. V letošním roce se pak Nothing rozhodl výrobu škálovat a přinesl nám velmi povedený model Nothing Phone (2a) a také vůbec první smartphone od podznačky CMF. Kromě toho jsme se však dočkali také upraveného modelu Nothing Phone (2a) Plus. Jaké jsou naše dojmy a najde si vůbec tento model své zákazníky vzhledem k parametrům podobným zmíněnému modelu Phone (2a)?

Barva à la „stříbrná kulka“

K představení novinky došlo oficiálně během letošního veletrhu IFA v Berlíně, kde Nothing pořádal menší akci pro novináře a influencery. V průběhu prezentace byl zmíněn vývoj společnosti, tedy to, jak začala se sluchátky a poté přešla do světa smartphonů, jejichž výroba je značně komplexnější. Byly také představeny některé přednosti nového Nothing Phonu (2a) Plus.

Jednou z novinek je pak barevné provedení, které se podle nás náramně povedlo. Testovaná stříbrná verze má podle zástupce společnosti připomínat „stříbrnou kulku“ a naživo vypadá opravdu nádherně. Světle šedé/stříbrné rámečky v kombinaci s průhlednými zády, pod nimiž najdeme šedý plast a pochopitelně i svítící Glyph, vypadá moc hezky a jeho výhodou rovněž je, že oproti tmavšímu provedení na zádech nejsou tolik patrné otisky.

Po konstrukční stránce je pak telefon shodný s modelem Phone (2a), má tedy identické rozměry, hmotnost (190 gramů působí v ruce příjemně), ochranu (bohužel „pouze“ IP54) i pěknou haptickou odezvu. Přídomek Plus tedy v tomto případě neznamená, že by se jednalo o větší model než původní Phone (2a). Stejně tak zůstává identický zobrazovací panel s úhlopříčkou 6,7", který je typu AMOLED a chrání jej Gorilla Glass 5. Čtečka otisků prstů optického typu pak funguje příkladně a přímo z výroby je na obrazovce nasazená fólie. Jedinou změnou je v tomto ohledu nasazení 50Mpx selfie kamerky oproti předešlé 32Mpx kameře. Samozřejmostí je i podpora 4K videa s 30 FPS, což u Phonu (2a) nenajdeme. Zbytek fotoaparátů zůstal nezměněn.

Rozdíly tedy musíme hledat uvnitř, kde došlo k implementaci nového čipsetu Mediatek Dimensity 7350 Pro. Jedná se o 4nm čipset vyrobený TSMC, který má nabídnout o 30 % výkonnější GPU a 10 % rychlejší CPU, což by mohlo potěšit například hráče. Velikost RAM a úložiště pak činí rovnou 12 GB + 256 GB. S novým hardwarem se pojí i zvýšení nabíjecího výkonu na 50 W z původních 45 W, což reálně nabíjení telefonu zřejmě příliš nezrychlí, a hodláme to ověřit během testování.

Zbytečný telefon, nebo povedený „facelift“?

Pochopitelně vyvstává otázka, zdali byl vůbec model Phone (2a) Plus na trhu potřeba. Podle výrobce může oslovit na výkon náročnější hráče, kteří ocení třeba i kvalitnější selfie kamerku. Vzhledem k výrobcem doporučené ceně 11 399 Kč a ceně původního Nothing Phonu (2a), který lze ve stejné konfiguraci (12 + 256 GB) pořídit již za 8,5 tisíce korun, lze zmíněná vylepšení považovat skutečně za spíše kosmetická a je otázkou, zdali je někdo ocení na necelé 3 tisíce Kč. Vy se v každém případě můžete těšit na recenzi, v níž novinku zhodnotíme.