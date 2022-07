Nothing Phone (1) vsadí v oblasti fotovýbavy raději na kvalitu než kvantitu

K představení prvního smartphonu společnosti Nothing dojde již zítra, výrobce však stihl ještě předtím na sociálních sítích zveřejnit ukázku telefonem pořízených fotografií, které si můžete v plném rozlišení stáhnout z oficiálního úložiště výrobce.

Phone (1) has 2 exceptional cameras.



But it’s better to show you what it can do. So we gave Phone (1) to the team here.



See the results for yourself here: https://t.co/wxgEVyxeYG pic.twitter.com/jBEF5uwEa5