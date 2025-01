Nothing ukázal obrázek pokémona a svět spekuluje, co chystá

Fotografie: Nothing

Nothing se evidentně vyžívá v tajemných „teaserech“ a nyní tu máme další. Prohlédnout si jej můžete níže na fotografii ze sociální sítě X, kam jej umístila sama společnost.

Jak dodává gsmarena.com, značka by tak mohla lákat na datum uvedení nového produktu, které by mohlo připadnout na 9. února, protože pokémon Arcanine na obrázku v názvu obsahuje slovo devět (nine), případně můžeme jít podle jeho pořadí v Pokédexu o číslo 58. V tom případě by mohla akce připadnout na 58. den v roce, což je 27. února, případně za 58 dní ode dneška, což by znamenalo 20. března.

Samozřejmě se ale nemusí jednat ani o jednu z výše uvedených možností, každopádně se však můžete spolehnout na to, že vás budeme informovat o tom, až se dozvíme více. Co myslíte, mohla by to být první vlajková loď firmy Nothing Phone (3)? Vzhledem k tomu, že se mluví o premiéře v prvním čtvrtletí letošního roku, by na tom mohlo být něco pravdy.