Nothing láká na Phone (4b). Nová dostupná třída vsadí na jediný fotoaparát

Nothing oficiálně potvrdil, že pracuje na novém smartphonu s označením Phone (4b). Tato zpráva přichází krátce poté, co spoluzakladatel firmy Akis Evangelidis oznámil, že letos nedorazí očekávaný CMF Phone 3 Pro. Důvodem je skokový nárůst cen paměťových komponent, kvůli kterému by nebylo možné dodržet extrémně nízkou cenovku značky CMF. Místo toho se Nothing rozhodlo rozšířit svou hlavní produktovou řadu o zcela nový segment „B“, který se stane novým základním modelem výrobce.
Indické zastoupení značky sdílelo na sociálních sítích video s výstižným popiskem „(b)usted“. Zveřejněný skeč a doprovodné materiály, včetně již spuštěné mikrostránky na populárním e-shopu Flipkart, odhalují dva klíčové designové prvky. Prvním z nich je přítomnost jediného zadního fotoaparátu. Na rozdíl od modelů Phone (4a) či dřívějších generací, které sázely na duální fotoaparáty, dostane Phone (4b) na zádech pouze jeden jediný snímač. Druhým prvkem je ikonická transparentnost, protože i přes nižší cenové zařazení si telefon zachová poloprůhledný design zadního panelu a upravenou verzi svítícího rozhraní Glyph.
Vedení společnosti vysvětlilo novou hierarchii názvů tak, že čísla označují generace a písmena konkrétní segmenty. Základní řada bez písmena zůstává vlajkovou lodí, zatímco řada „A“ reprezentuje prémiovou střední třídu se zaměřením na klíčové funkce. Nová řada „B“ se zařadí pod řadu 4a a půjde o doposud nejdostupnější model přímo pod hlavní značkou Nothing. Lze předpokládat, že by tak novinka zamířila někam do nižší střední třídy. Na podrobnější informace si však budeme muset počkat.