Nothing představuje sluchátka Ear 3a s 32MB pamětí. Neuhodnete, k čemu slouží

Londýnská značka Nothing dnes oficiálně představila novou generaci svých cenově nejdostupnějších bezdrátových sluchátek s označením Ear (3a). Novinka, která cílí především na mladší uživatele, se snaží oživit trh s audiotechnikou nejen nekonvenčním designem, ale i zajímavými technologickými inovacemi. Vedle tradiční bílé a černé barvy vsází výrobce na výraznou žlutou a zcela nepřehlédnutelnou růžovou variantu. Ikonická průhledná estetika zůstala zachována, ovšem nabíjecí pouzdro dostalo zaoblenější siluetu inspirovanou „platíčky“ od léků a praktický LED indikátor stavu baterie.
Hlavním technologickým tahákem Ear (3a) je integrované flash úložiště o kapacitě 32 MB. To umožňuje exkluzivní funkci Audio Snapshot, která funguje jako zvukový snímek obrazovky. Stisknutím obou sluchátek naráz můžete okamžitě vystřihnout a uložit poslouchaný úsek z online přednášky nebo podcastu. Data se následně synchronizují s aplikací Nothing X, kde lze audio přehrát, upravit či nechat přepsat do textové podoby. Velkým plusem pro pracovní nasazení je možnost přímého nahrávání telefonních hovorů a schůzek po dobu až 2 hodin bez nutnosti brát do ruky telefon, přičemž druhá strana je o nahrávání informována. Aplikace Nothing X zároveň zpřístupňuje pokročilé funkce personalizace, včetně ladění ekvalizéru, sdílení profilů, aktualizací firmwaru a funkce Find My Earbuds (Najít moje sluchátka). Ear (3a) se rovněž integrují s chytrými telefony Nothing, což přináší rychlý přístup k funkcím ChatGPT a Essential News pro hands-free produktivitu a personalizovaný denní přehled novinek.
O zvukovou stránku se stará nový 12mm dynamický měnič s odlehčenou PMI membránou. Podle výrobce dokáže vyprodukovat basové frekvence až o 5 dB silnější než předchozí generace. Nechybí ani certifikace Hi-Res Audio Wireless s podporou kodeku LDAC pro náročnější posluchače. Aktivní potlačení hluku (ANC) pak dosahuje nadstandardní hodnoty až 45 dB a zaměřuje se na nejčastější městské ruchy. Výdrž sluchátek činí velmi solidních 10 hodin bez ANC, respektive 6 hodin se zapnutým potlačením hluku. S pouzdrem se celková doba poslechu vyšplhá až na 42 hodin a rychlé pětiminutové nabíjení dodá energii na další hodinu provozu.
Sluchátka Nothing Ear (3a) se na českém trhu prodávají za doporučenou koncovou cenu 2 499 Kč. Na oficiálních stránkách výrobce jsou k dispozici okamžitě, u tuzemských retailových partnerů pak budou zalistována od zítřejšího rána.