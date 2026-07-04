Jak fotí nový Nothing Phone (4b) s Ultra XDR a 50Mpx fotoaparátem?

Aktuální nabídku společnosti Nothing nedávno rozšířil cenově dostupný model Nothing Phone (4b). Ten představuje vůbec nejlevnější vstupenku do ekosystému marketingově velmi hlasité britské značky a hierarchicky se nachází pod modelem Nothing Phone (4a). Výsadou novinky je například nepřehlédnutelné modré provedení nebo ikonické podsvícení Glyph, které přejal model (4b) právě od zmíněného „áčkového“ sourozence. Na druhou stranu cenový rozdíl mezi modely (4a) a (4b) činí pouhých 1 200 Kč (podle oficiálního e-shopu), přičemž rozdíly ve fotovýbavě jsou poměrně markantní. Proto jsme se rozhodli přinést vám pohled na sérii snímků pořízených právě novým modelem (4b).
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|8 Mpx
|16 Mpx
|Označení snímače
|Samsung ISOCELL JNS (S5KJNS)
|GalaxyCore GC08A8
|GalaxyCore GC16B3C
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.4
|Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru
|28 mm
|15 mm (119,5 stupňů)
|22 mm (81,8 stupňů)
|Velikost senzoru
|1/2,76"
|1/4"
|1/3"
|Velikost pixelu
|1 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|PDAF
|pevné ostření
|pevné ostření
Přiložené snímky nebyly nijak upravovány během focení ani posléze. Neměnili jsme tedy nastavení expozice, neupravovali zaostření atd., z čehož si můžete sami udělat obrázek o tom, jak dobře fotí Nothing Phone (4b) „na automatiku“. Fotoaplikace samotná pak funguje velmi svižně a focení doprovází povedená haptická odezva. V nastavení nechybí ani několik různých filtrů, možnost natáčet v 4K s 30 FPS či např. duální video pro záznam z přední i zadní kamery v jednu chvíli. Novinka využívá i vylepšené HDR s označením Ultra XDR, stejně jako Již brzy se můžete těšit na podrobnou recenzi.
Technické parametry Nothing Phone (4b) 8/128Kompletní specifikace
|Konstrukce
|164,4 × 78,2 × 8,6 mm, 210 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|AMOLED, 6,77" (1 080 × 2 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|červenec 2026, 7 999 Kč
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