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Jak fotí nový Nothing Phone (4b) s Ultra XDR a 50Mpx fotoaparátem?

Ioannis Papadopoulos
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Jak fotí nový Nothing Phone (4b) s Ultra XDR a 50Mpx fotoaparátem?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Cena novinky se blíží modelu Nothing Phone (4a)
  • Fotovýbava se však značně liší, podívejte se, jak si vede Nothing Phone (4b)

Aktuální nabídku společnosti Nothing nedávno rozšířil cenově dostupný model Nothing Phone (4b). Ten představuje vůbec nejlevnější vstupenku do ekosystému marketingově velmi hlasité britské značky a hierarchicky se nachází pod modelem Nothing Phone (4a). Výsadou novinky je například nepřehlédnutelné modré provedení nebo ikonické podsvícení Glyph, které přejal model (4b) právě od zmíněného „áčkového“ sourozence. Na druhou stranu cenový rozdíl mezi modely (4a) a (4b) činí pouhých 1 200 Kč (podle oficiálního e-shopu), přičemž rozdíly ve fotovýbavě jsou poměrně markantní. Proto jsme se rozhodli přinést vám pohled na sérii snímků pořízených právě novým modelem (4b).

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 16 Mpx
Označení snímače Samsung ISOCELL JNS (S5KJNS) GalaxyCore GC08A8 GalaxyCore GC16B3C
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4
Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 28 mm 15 mm (119,5 stupňů) 22 mm (81,8 stupňů)
Velikost senzoru 1/2,76" 1/4" 1/3"
Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm 0,64 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření

Přiložené snímky nebyly nijak upravovány během focení ani posléze. Neměnili jsme tedy nastavení expozice, neupravovali zaostření atd., z čehož si můžete sami udělat obrázek o tom, jak dobře fotí Nothing Phone (4b) „na automatiku“. Fotoaplikace samotná pak funguje velmi svižně a focení doprovází povedená haptická odezva. V nastavení nechybí ani několik různých filtrů, možnost natáčet v 4K s 30 FPS či např. duální video pro záznam z přední i zadní kamery v jednu chvíli. Novinka využívá i vylepšené HDR s označením Ultra XDR, stejně jako Již brzy se můžete těšit na podrobnou recenzi.

Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Na celou obrazovku
Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Na celou obrazovku

Technické parametry Nothing Phone (4b) 8/128

Kompletní specifikace
Konstrukce164,4 × 78,2 × 8,6 mm, 210 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejAMOLED, 6,77" (1 080 × 2 344 px)
Fotoaparát50 Mpx
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen 4,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
Dostupnostčervenec 2026, 7 999 Kč
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Ben Ben
Ben Ben
Muhehe...ta velikost senzorů. To je jak deset let nazpět ...
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