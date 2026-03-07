Zhasla světla. První Nothing Phone dostává poslední aktualizaci

První kapitola technologického startupu Nothing se definitivně uzavírá. Jak upozornili kolegové z androidauthority.com (viz androidauthority.com), společnost totiž oficiálně ukončila softwarovou podporu pro svůj historicky první chytrý telefon, Nothing Phone (1). Zařízení, které v červenci 2022 způsobilo rozruch na trhu se smartphony, právě dostává svou finální aktualizaci. Ta obsahuje bezpečnostní záplaty pro systém Android datované k červenci 2026.
Tímto krokem nicméně britský výrobce beze zbytku naplnil svůj původní slib, v němž uživatelům garantoval tři roky hlavních aktualizací operačního systému Android a čtyři roky vydávání bezpečnostních záplat.
Připomeňme každopádně, že Nothing Phone (1) vstoupil na trh s předinstalovaným Androidem 12 a definoval vizuální identitu celé značky. Mezi jeho nejvýraznější prvky totiž patřila unikátní průhledná záda a ikonické světelné rozhraní Glyph, které se stalo poznávacím znamením i pro následující generace telefonů značky. Posledním velkým milníkem z hlediska operačního systému se pro tento model stal přechod na Android 15. A ačkoliv se technologickým nadšencům v komunitě podařilo na zařízení neoficiálně zprovoznit i novější Android 16, oficiální cestou již žádný další update nedorazí.
Společnost Nothing na oficiálním komunitním fóru (viz nothing.community) potvrdila, že aktuální červencový balíček se soustředí výhradně na implementaci nejnovějších bezpečnostních oprav, obligátní optimalizace, odstranění drobných chyb a celkové zvýšení stability systému.
Zástupci značky nicméně ubezpečili stávající uživatele, že Nothing Phone (1) zůstává i nadále plně funkčním a použitelným zařízením pro každodenní provoz. Uživatelé by však měli brát v potaz fakt, že s absencí budoucích bezpečnostních záplat se může postupem času zvyšovat zranitelnost telefonu vůči novým kybernetickým hrozbám. Pro ty, kteří chtějí zůstat maximálně chráněni a využívat nejnovější funkce, tak nastává ideální čas poohlédnout se po novějším telefonu.
Nothing Phone (1) – videorecenze
Nothing Phone (1) 256+12 GB
|Rozměry
|159,2 × 75,8 × 8,3 mm, 193,5 g
|Displej
|OLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 778G+,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 500 mAh