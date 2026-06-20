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CMF Phone 2 Pro letos nástupce nedostane. Stopku má na svědomí obvyklý viník

Ioannis Papadopoulos
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CMF Phone 2 Pro letos nástupce nedostane. Stopku má na svědomí obvyklý viník
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Důvody popsal spoluzakladatel společnosti Nothing, Akis Evangelidis
  • CMF Phone 2 Pro jsme zhodnotili jako neotřelý smartphone s lákavým poměrem cena/výkon

Podznačka CMF, za kterou stojí mediálně velmi výrazná společnost Nothing, funguje již několik let a kromě nejrůznějšího příslušenství vydala také několik telefonů. CMF Phone přitom historicky zaujal velmi osobitým vzhledem a například i modulárním řešením. To dalo vzniknout komunitě „modderů“, kteří pomocí 3D tiskáren vyráběli nejrůznější vychytávky. A jelikož od premiéry modelu CMF Phone 2 Pro uplynul již více než rok, logicky se nabízí otázka, zda se brzy dočkáme nástupce.

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Pokud jste se i vy řadili mezi fanoušky, máme pro vás špatnou zprávu. Spoluzakladatel britské společnosti Nothing, Akis Evangelidis, popsal aktuální situaci, podle které se brzkého příchodu novinky jen tak nedočkáme. Důvodem jsou rostoucí ceny paměťových čipů, konkrétně operačních pamětí, jejichž cena skokově vzrostla kvůli raketovému rozmachu AI služeb.

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Nothing tak ve výsledku musí pečlivě hlídat celkové náklady na hardware. Právě RAM je aktuálně jednou z nejdražších komponent v chytrých telefonech a v některých případech se pochopitelně může jednat o vůbec nejnákladnější položku. Vzhledem k současným cenám RAM by byl nový model výrazně dražší než v době, kdy na trh vstupoval CMF Phone 2 Pro. Podle Carla Peie by samotná cena operační paměti mohla představovat více než 50 % celkových materiálových nákladů na zařízení, čímž by překonala i displej nebo hlavní procesor.

Zmíněný spoluzakladatel Nothing, Akis Evangelidis, který má značku CMF na starosti, k tomu konkrétně uvedl:

Pracovali jsme na nástupci, ale při současných cenách pamětí nedokážeme postavit telefon, který by znamenal skutečný krok vpřed a zároveň dával smysl z pohledu cenové politiky značky CMF. V důsledku toho jsme se rozhodli nový CMF Phone v letošním roce neuvést na trh.

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Aktuální model CMF Phone 2 Pro jsme v naší podrobné recenzi zhodnotili jako skvělou volbou pro všechny, kteří hledají neotřelé zařízení s možností využití zajímavého příslušenství. Mezi hlavní přednosti telefonu patří povedený systém, dlouhá výdrž na nabití, kvalitní displej a dostatek výkonu. Přestože konkurence dokáže občas nabídnout vyšší stupeň ochrany nebo prémiovější materiály, CMF Phone 2 Pro si udržuje velmi lákavý poměr ceny a výkonu, přičemž potenciální zájemce může oslovit také svým fotoaparátem, který je na tuto cenovou kategorii velmi slušný.

CMF (Akis Evangelidis),
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Ben Ben
Ben Ben
Zrovna asi nejzajímavější telefon z toho jejich "koncernu".
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