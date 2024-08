Nothing je nejrychleji rostoucí značkou chytrých telefonů a TWS sluchátek

Carl Pei, zakladatel a generální ředitel společnosti Nothing, se na sociální síti X (jak můžete vidět v příspěvku níže) pochlubil s tím, že se jeho značka stala nejrychleji rostoucím prodejcem chytrých telefonů na světě, když podle průzkumu Canalys dosáhla v prvním pololetí letošního roku působivého 246% meziročního nárůstu na všech trzích. Za druhé čtvrtletí letošního roku pak šlo dokonce o meziroční nárůst o neuvěřitelných 693 %.

Excited to share that Nothing is the world’s fastest growing brand for smartphones and wireless earbuds.



📱 Smartphones:

- 693% YoY growth in Q2 2024

- 246% YoY growth in H1 2024

- Fastest growing brand in UK, Japan, Saudi Arabia and India in H1 2024



🎧 Wireless earbuds:

- 769%… pic.twitter.com/bzk6ACR3sX