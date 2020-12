Nokia chystá novinku se Snapdragonem 888. 9.3 PureView to údajně není

Celá řada společností chce využít zbrusu nový vlajkový procesor Snapdragon 888, k jehož masovému nasazení dojde až v příštím roce, přestože má být s tímto čipsetem ještě v letošním prosinci odhaleno Xiaomi Mi 11. Podle ověřeného „leakera“ Nokia anew to má v úmyslu také Nokia, která hodlá představit vskutku prémiové zařízení.

A Nokia device powered by the Snapdragon 888/888+ exists and will not be released until the end of 2021.#Nokia10 (aka 9 Sirocco)https://t.co/jWKD3fNg5x#nokiamobile #nokia #snapdragon #qualcomm #hmd #Snapdragon888plus #exclusive pic.twitter.com/Bu5gbgLpb1