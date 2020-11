Xiaomi Mi 11 Pro nabídne Snapdragon 875 a špičkový displej

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na weibo.com se objevily první informace o nadcházející prémiové řadě Mi 11 od Xiaomi. Stejně jako letos bychom se měli dočkat základního Mi 11 a vylepšené verze Mi 11 Pro. Společným jmenovatelem obou novinek má být procesor Snapdragon 875, který Qualcomm prozatím nepředstavil, avšak dočkat bychom se měli ještě během prosince letošního roku.

Velkým lákadlem verze Mi 11 Pro by údajně mohl být mírně zakřivený AMOLED displej s Quad HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Mezigeneračně by šlo o výrazný posun, neboť současné Xiaomi Mi 10 Pro mělo „jen“ Full HD+ AMOLED displej s 90 Hz. Spekulace naznačují, že v displeji bude malý průstřel pro čelní fotoaparát. Beze větších změn mají zůstat i zadní fotoaparáty.

Mezi nepotvrzené spekulace se řadí rychlé nabíjení. Xiaomi by mohlo nasadit 120W drátové nabíjení, pomocí kterého byste telefon dobili za méně než 20 minut, přičemž velmi rychle by se mobil mohl nabíjet i bezdrátově, a to díky teoretické podpoře nejnovějšího 80W bezdrátového nabíjení.