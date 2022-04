Na mobilenet.cz se převážně soustředíme na TWS sluchátka, ale ani ta over-ear neignorujeme. Pokud jste příznivci masivních sluchátek, která dokonale utěsní okolní ruchy, možná jste už narazili na Apple AirPods Max. Nejde sice o novinku, ovšem možná vás zajímá, jaké jsou naše dojmy z několika týdnů intenzivního používání.

Pokud jsou pro vás špunty a pecky sprosté slovo, protože ta jediná správná sluchátka jsou „over-ear“ (chcete-li „around-ear“), máme pro vás dnes něco speciálního. Nejen kvalitou, ale i cenou, na což jsme ostatně u produktů od Applu již zvyklí. Konkrétně se podíváme na AirPods Max.

Technické parametry Apple AirPods Max

Rozměry 187,3 × 168,6 × 83,4 mm Hmotnost 384,8 gramů Rychlé nabíjení 5 minut/1,5 hodinu poslechu Napájecí konektor Lightning Podporované kodeky AAC Barevná provedení vesmírně šedá, stříbrná, modrá, růžová, zelená Připojení Bluetooth 5.0 Podpora ANC/režim propustnosti/detekce nošení ano/ano/ano Délka poslechu až 20 hodin Cena 14 490 Kč

Obsah balení: nad očekávání bohaté

U Applu jsme zvyklí, že je balení velmi chudé – kromě samotného produktu se dostává jen na kabel Lightning–USB-C a základní dokumentaci, adaptér chybí. Stejné je tomu i u AirPods Max. Na druhou stranu chválíme přítomnost základního pouzdra. To sice neschová celá sluchátka, ale před poškrábáním je ochrání, navíc je udržuje v ultraúsporném režimu, ve kterém neubývá kapacita baterie. Pokud však chcete sluchátka jen tak hodit do tašky, doporučujeme přeci jen kvalitnější ochranu.

Konstrukční zpracování: jsou svá

S over-ear sluchátky mám většinou jeden základní problém – jsou sice na pohled opravdu zajímavá, skoro bych až u některých řekl hezká, ovšem osobně v nich vypadám jako Otík z Vesničko má středisková. Nemohou za to však sluchátka a já musím uznat, že po stránce designu i zpracování se AirPods Pro povedla. Začneme tím, že jsou k dostání hned v 5 barvách, zaujala nás například zelená a modrá. Na test nám však dorazila umírněná vesmírně šedá, která zbytečně nepoutá pozornost. Není se tedy čemu divit, že patří k nejprodávanějším.

Apple jako vždy myslel na detaily, hliníkové mušle tak doprovází chladivý ocelový rám a povedený náhlavník z gumy a jemné síťoviny, která se jemně dotýká hlavy. Náušníky jsou velmi měkké a ze speciální síťoviny, která je důkladně „vycpaná“ paměťovou pěnou. Uši se do nich kompletně schovají, což oceníte například v zimně. Velmi zajímavé je, že náušníky jsou ke konstrukci přichyceny magnety, lze je tedy bez problémů vyměnit. Praktické, chválíme.

Na těle je celkem 9 mikrofonů.

Na mušlích naleznete kromě napájecího Lightning konektoru také korunku Digital Crown, kterou můžete znát z Apple Watch. U AirPods Max slouží k regulaci hlasitosti a přeskakování mezi skladbami, je samozřejmě mnohem větší a více vystupuje do prostoru. Nechybí také speciální tlačítko, kterým přepínáte mezi režimy ANC a propustnosti. Po těle je také celkem 9 mikrofonů – 8 pro aktivní potlačování hluku a 3 na snímání hlasu (2 sdílené s aktivním potlačováním hluku a jeden samostatný).

Chybí klasický jack, což může některým audiofilům výrazně vadit, ovšem Apple jej ignoruje již delší dobu a AirPods Max nejsou výjimkou. Pokud nutně potřebujete sluchátka spojit kabelem, musíte investovat do Lightning /jack kabelu, který Apple prodává za tisíc korun.

Sluchátka váží 384,8 gramů, což není málo, odpovídá to však nasazení kvalitních materiálů. Na hlavě sedí velmi dobře a díky chytré konstrukci jsou pocitově lehčí. Mušle lze samozřejmě pootočit, a docílit tak zploštění celé konstrukce, nepokoušejte se však sluchátka lámat, například jako to umí Sennheiser Momentum. Sice by se vám to jen tak snadno nepovedlo, ale jistota je jistota – AirPods Max skládací nejsou.

S konstrukcí i designem jsme spokojeni. Z nabídky barev si vybere každý, nepatří sice mezi nejlehčí, obhájí to však kvalitními materiály a luxusním puristickým zpracováním. Potěší také výměnné magnetické náušníky a intuitivní ovládání.

Výdrž: to se nám líbí

Integrovaná baterie má solidní kapacitu a zajistí až 20 hodin poslechu, a to včetně aktivního ANC. Stejně dlouho by měla sluchátka vydržet i telefonovat a přehrávat film s prostorovým zvukem. Apple však jedním dechem dodává, že s hlasitostí na 50 %. Na základě dlouhodobých zkušeností musím slova Applu víceméně potvrdit. Hudbu jsem běžně přehrával na 60% hlasitost a výdrž se pohybovala okolo 18 hodin, někdy lehce přes. Pokud vypnete ANC, výdrž vzroste o zhruba 3 až 4 hodiny.

Už 5 minut na nabíječce ale stačí na to, aby se sluchátka dobila na 1,5 hodiny poslechu. Kompletní nabití zabere zhruba 1,5 hodiny.

Funkce a ovládání: intuitivní

Na těle jsou dva mechanické přepínače – korunka Digital Crown, která je velmi podobná té, kterou známe z Apple Watch. Ta je pro ovládání nejdůležitější, jejím otáčením tam a zpět regulujete hlasitost, stiskem zase pozastavujete/zahajujete reprodukci či přijímáte/odmítáte hovory. Stejně tak lze přeskakovat mezi skladbami, dva stisky vás odkáží o skladbu dál, tři zase o jednu zpět. Korunka má perfektní citlivost, zpětná vazba je příkladná a například regulaci hlasitosti doprovází jemný zvuk „cvakání“, což podporuje zpětnou vazbu.

Na těle je dále podlouhlé tlačítko, které opět vypadá jak z Apple Watch. Slouží pro přepínání režimů, konkrétně ANC a propustnosti. Opět je iedálně velké a má skvělou zpětnou vazbu. Dodáme, že obě tlačítka jsou na pravé mušli.

Ovládání korunkou je návykové.

Sluchátka mají pochopitelně detekci nošení, pokud je sundáte, přestanou hrát, pokud je zpět nasadíte, hudba začne opět hrát. To však známe i ze základních AirPods, takže žádné překvapení.

Několikrát jsme zmínili ANC, tak se na něj zaměříme. Vzhledem k tomu, že jde o sluchátka typu over-ear, je jasné, že zážitek bude už z principu lepší než u pecek či špuntů. Odstínění okolních ruchů je téměř dokonalé, ani hlasitější projev vašich spolucestujících (například ve vlaku) vás rozhodně omezovat nebude. A ne, žádné šumění, jen dokonalé ticho. Odstínění je tak skvělé, že jsme občas sluchátka používali jen pro ten pocit ticha, tedy bez zapnuté hudby.

Režim propustnosti je u AirPods Max asi nejlepší, co jsem zatím slyšel. Jinak řečeno, protistranu slyšíte stejně dobře, jako kdybyste sluchátka neměli, což je fajn. Pokud ovšem nejde zrovna o několikavteřinové „vyrušení“ od kolemjdoucího a vy se například potkáte s kamarádem, AirPods stejně instinktivně sundáte, protože vám přijde hloupé mluvit s někým, když máte sluchátka na uších. Je tedy vlastně skoro jedno jak špičkový režim propustnosti Apple AirPods Max nabízí, využití je velmi malé i kvůli tomu, že takto velká sluchátka nebudou pro většinu tím pravým ořechovým na chození venku.

Režim propustnosti je skvělý, ale v případě AirPods Max možná úplně zbytečný.

V obou sluchátkách je čip Apple H1, který se stará o plynulý přenos zvuku i snadné párování pomocí vyskakovacího „pop-up“ okna, což si tedy užijí jen majitelé iPhonů/iPadů. V obou sluchátkách je i optický snímač k detekci nošení, snímač pozice a snímač rozpoznání pouzdra. Nechybí ani akcelerometr a gyroskop, ten se pro změnu nachází v levém sluchátku.

Sluchátka se párují za pomocí Bluetooth 5.0, což není tak zajímavé jako možnost rychlé změny zařízení. Pokud máte iPhone, iPad, MacBook a další produkty Apple, oceníte, že zvuk ve sluchátkách bude putovat z toho zařízení, které aktuálně používáte a přehráváte na něm obsah. Žádné přepojování či zbytečné vypínání Bluetooth, vše funguje pohodlně a bez vašeho přičinění.

Jen tak mimochodem: víte, proč Apple dodává k AirPods Max pouzdro Smart Case? Sluchátka totiž nelze vypnout. Pokud je však vložíte do pouzdra, dostanou se do stavu hibernace, ve kterém jim neubývá kapacita baterie. To zní sice fajn, ovšem pokud pouzdro používat nechcete, musíte se smířit s tím, že sluchátka zkrátka nevypnete. Pokud si pouzdro zapomenete, nastává problém. Nejenže se sluchátka průběžně (pomalu) vybíjí, ale také nastává problém, kam s nimi. Na krku je zřejmě nosit nebudete a pokud je složíte a vezmete do ruky za most, hliníkové mušle o sebe naráží. Při ceně sluchátek nejde o zvuk, který by vás nechal chladným a opět se vracíme k pouzdru, které je zkrátka dobré stále nosit u sebe.

Zvuk: Apple ví co chcete, víte to i vy?

Apple se chlubí také technologií prostorového zvuku (Spatial Audio) s dynamickým snímáním polohy hlavy, díky němuž je tento efekt velmi povedený. Při poslechu zvuků z videí a filmů máte pocit, jako kdybyste seděli uprostřed místnosti, která je ozvučená domácím kinem a zvuk se na vás řítí za všech stran. I přestože jde o prémiová sluchátka, chybí podpora Apple Music HiFi (ani přes kabel).

Apple ví co chcete a dokazuje to i nasazením adaptivního ekvalizéru. Co to znamená? Díky čipu H1 se sluchátka sama rozhodnou, jak vám hudbu naservírují – ne vždy ale bohužel výstup zcela odpovídá záměru autora. Ne, nemyslíme tím, že nebudete vaše oblíbené skladby poznávat, ovšem občas zaznamenáte, že ve sluchátkách zní vaše hudba zkrátka trochu jinak. Možná lépe, někdy možná i trochu hůře, zkrátka jinak. Pokud patříte mezi audiofily, sáhněte raději po již jmenovaných sluchátkách od Sennheiseru. Apple AirPods Max totiž míří na masy, které chtějí něco živého, dynamického a odpustí občasné odchylky od originálu.

S AirPods Max jsme si užívali i hovory. Zvuk byl vždy krásně čistý a protistrana si (bez toho, aniž by věděla, jakým způsobem telefonuji) pochvalovala kvalitu zvuku. Osobně se považuji za náročnějšího posluchače, takže více inklinuji k surovému podání s cílem vychutnat si hudbu tak, jak byla autorem zamýšlena, ovšem reprodukce AirPods Max má také něco do sebe. Co naopak oceňuji, to je kvalitní prostorový zvuk při sledování filmů, stejně tak pro mě ideální nastavení basů, které jsou výrazné, podobně jako u sluchátek Beoplay.

Závěr: drahá, ale zaujmou

Apple na to jde jako vždy úplně jinak. Namísto tradičního řešení přichází se sluchátky, která hrají tak, jak sama uznají za vhodné. A co naplat že to neodpovídá úmyslu umělce, Apple zkrátka ví, co chcete... Pokud vám to nevyhovuje, můžete se poohlédnout u konkurence. Za zhruba 15 tisíc korun jinde naleznete opravdu to nejlepší. Pokud vám však nevadí, že sluchátka tak trochu „přehrávají“ a máte rádi dynamický projev, nákup můžeme doporučit. Budeme si možná lehce protiřečit, ale i když jsme příznivci spáše surového podání, AirPods Max nás neuvěřitelně bavila. Poskytla nám totiž nový vhled na skladby, které již důvěrně známe.

