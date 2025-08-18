Neomezený tarif za 382 Kč měsíčně, a to hned teď? Když víte jak, jde to

Čas od času se některému z našich operátorů zrovna dvakrát nedaří, své o tom ví O2, které se nedávno potýkalo s několika výpadky svých služeb. Krize byla již naštěstí zažehnána, krátce poté navíc operátor přišel s nabídkou, která se odmítá jen stěží – tedy s nabídkou svého neomezeného tarifu NEO Stříbrný na měsíc zcela zdarma. Nabídka je platná pro nové klienty a pokud si tarif před koncem zkušebního období nezrušíte, můžete dále pokračovat po dobu 23 měsíců se sníženou cenou, která činí 699 Kč (namísto standardních 949 Kč měsíčně).
To ale není vše, pokud využíváte služeb O2 Unity, tedy máte účet u Air Bank, u které alespoň 5× měsíčně zaplatíte platební kartou, můžete ušetřit dalších 300 Kč měsíčně. A teď trochu matematiky – (1 × 0 Kč) + (23 × 399 Kč) = 9 177 Kč. To znamená, že měsíčně za tarif zaplatíte v průměru 382 Kč, celkem za dva roky 9 177 Kč.
Tarif NEO Stříbrný nabízí kromě neomezeného volání a SMS také neomezený datový limit s rychlostí 10 Mbit/s. Ano, omezení zde je, ale taková rychlost stačí pro většinu situací, dokonce i pro stahování souborů, pokud se zrovna nebavíme o stahování Blu-ray filmů. Zajímavě zní i nabídka na službu O2 Connect, díky které můžete získat zdarma druhou SIM kartu pro tablet či chytré hodinky, na kterou potom můžete zcela zdarma zrcadlit svůj datový balíček bez dalších nákladů.
Nabídka je částečně blízká té, kterou slibuje fintech Revolut, zde je problém v tom, že uživatelé na něj stále čekají v rámci listiny, a to pouze ti z Velké Británie a Německa. Tarif od Revolutu slibuje i neomezenou rychlost, ovšem zda se jej uživatelé nakonec dočkají, je prozatím otázkou.
Tarif od O2 si samozřejmě nemusíte prodlužovat, pokud si chcete užít měsíc neomezeného volání, SMS a datování, ale dál nepokračovat, stačí před koncem období tarif zrušit v aplikaci Moje O2.
V současné době T-Mobile ani O2 „tarif na zkoušku“ nenabízí, využít však můžete nabídky speciálních tarifů, které jsou k dispozici se slevou a bez úvazku.