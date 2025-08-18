mobilenet.cz na sociálních sítích

Neomezený tarif za 382 Kč měsíčně, a to hned teď? Když víte jak, jde to

Martin Fajmon
Neomezený tarif za 382 Kč měsíčně, a to hned teď? Když víte jak, jde to
Fotografie: Pixabay
  • O2 nabízí tarif NEO Stříbrný na první měsíc zdarma
  • Po zkušebním období je platná cena 699 Kč
  • V případě zapojení do programu O2 Unity můžete ušetřit dalších 300 Kč

Čas od času se některému z našich operátorů zrovna dvakrát nedaří, své o tom ví O2, které se nedávno potýkalo s několika výpadky svých služeb. Krize byla již naštěstí zažehnána, krátce poté navíc operátor přišel s nabídkou, která se odmítá jen stěží – tedy s nabídkou svého neomezeného tarifu NEO Stříbrný na měsíc zcela zdarma. Nabídka je platná pro nové klienty a pokud si tarif před koncem zkušebního období nezrušíte, můžete dále pokračovat po dobu 23 měsíců se sníženou cenou, která činí 699 Kč (namísto standardních 949 Kč měsíčně).

Konec zlatých časů operátorů? Revolut spouští neomezený mobilní tarif za 312 Kč
Přečtěte si také

Konec zlatých časů operátorů? Revolut spouští neomezený mobilní tarif za 312 Kč

To ale není vše, pokud využíváte služeb O2 Unity, tedy máte účet u Air Bank, u které alespoň 5× měsíčně zaplatíte platební kartou, můžete ušetřit dalších 300 Kč měsíčně. A teď trochu matematiky – (1 × 0 Kč) + (23 × 399 Kč) = 9 177 Kč. To znamená, že měsíčně za tarif zaplatíte v průměru 382 Kč, celkem za dva roky 9 177 Kč.

Tarif NEO Stříbrný nabízí kromě neomezeného volání a SMS také neomezený datový limit s rychlostí 10 Mbit/s. Ano, omezení zde je, ale taková rychlost stačí pro většinu situací, dokonce i pro stahování souborů, pokud se zrovna nebavíme o stahování Blu-ray filmů. Zajímavě zní i nabídka na službu O2 Connect, díky které můžete získat zdarma druhou SIM kartu pro tablet či chytré hodinky, na kterou potom můžete zcela zdarma zrcadlit svůj datový balíček bez dalších nákladů.

Nabídka je částečně blízká té, kterou slibuje fintech Revolut, zde je problém v tom, že uživatelé na něj stále čekají v rámci listiny, a to pouze ti z Velké Británie a Německa. Tarif od Revolutu slibuje i neomezenou rychlost, ovšem zda se jej uživatelé nakonec dočkají, je prozatím otázkou.

Tarif od O2 si samozřejmě nemusíte prodlužovat, pokud si chcete užít měsíc neomezeného volání, SMS a datování, ale dál nepokračovat, stačí před koncem období tarif zrušit v aplikaci Moje O2.

Jak operátoři lákají nové zákazníky? Například skrze tyto „utajené“ nabídky
Přečtěte si také

Jak operátoři lákají nové zákazníky? Například skrze tyto „utajené“ nabídky

V současné době T-Mobile ani O2 „tarif na zkoušku“ nenabízí, využít však můžete nabídky speciálních tarifů, které jsou k dispozici se slevou a bez úvazku.

ceník O2, Revolut
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze