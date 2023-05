Zklamání dekády? iPhone 14 sbírá nejhorší uživatelská hodnocení za dlouhou dobu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Prodeje telefonů jsou do jisté míry ovlivněny reklamou, marketingem a také náladou na trhu. Znamená to ale, že jsou všichni kupující se svým telefonem spokojeni? A lze vůbec měřit něco jako „index spotřebitelské spokojenosti“? Pokouší se o to ekonomové a datoví vědci z webové stránky PerfectRec, která se zabývá recenzemi produktů. Ti analyzovali 13 let uživatelských recenzí iPhonu a sledovali, jak spotřebitelé v průběhu času mění své vnímání jednoho z nejúspěšnějších technologických produktů na světě.

Apple vždy při představování nového modelu zdůrazňuje, že toto je ten nejlepší iPhone, jaký byl kdy vyroben. S tímto názorem se ztotožňují i jeho zákazníci. Vědci zjistili, že od roku 2012 do roku 2021, počínaje iPhonem 5, hodnotili spotřebitelé každou novou generaci iPhonů lépe než tu předchozí.

Metaanalýza více než 669 000 uživatelských recenzí však zjistila, že hodnocení nejnovějšího iPhonu se oproti předchozí generaci poprvé od roku 2012 prudce snížilo. Poprvé po deseti letech se zhoršily spotřebitelské recenze nejnovějšího iPhonu oproti předchozí generaci, a to výrazně. Údaje ukazují, že se to netýkalo pouze základního modelu, ale i jeho větších sourozenců.

Co se stalo?

Analytici se shodují, že společným jmenovatelem řady negativních recenzí je fakt, že rozdíl od předchozí generace je opravdu malý, což opravdu vynikne s navýšením ceny na většině trhů. Zákazníkům údajně chybí nějaká zásadní nová funkce, která by dělala lidem radost. Satelitní SOS volání je pro většinu lidí zbytečné, automatické volání záchrany po nehodě je nezřídka zdrojem problémů.

Jinými slovy, záchrana života v krizových situacích nebo ochrana před následky toxického vztahu sice mohou být nanejvýš užitečné, není to však něco, co by člověku dělalo každý den radost.