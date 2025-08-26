Nemůžete se dočkat nových iPhonů? Apple je oficiálně představí už 9. září

Pokud se již nemůžete dočkat nových iPhonů s přepracovaným designem zadní strany, máme pro vás dobrou zprávu. Potvrdily se nedávné úniky a Apple všechny své novinky opravdu odhalí již v úterý 9. září od 19:00 hod. našeho času.
Novinek by mělo být více než dost. Zájem vzbuzuje například iPhone 17 Air, ale těšit se můžeme i na nové Apple Watch Ultra s 5G konektivitou a podporou satelitní komunikace. Portfolio iPhonů se samozřejmě rozšíří kompletně, zájemci se tak mohou těšit na vylepšený iPhone 17, iPhone 17 Pro a Pro Max, u kterých bude nejviditelnější změnou právě přepracovaný fotomodul, který (alespoň prozatím) vzbuzuje poměrně velké kontroverze.
Aby vám událost neunikla, můžete si ji přidat do kalendáře.