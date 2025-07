Nejtenčí smartphone s 6 500mAh baterií? Vyhlížejte Vivo V60

Fotografie: Vivo

Na trh se chystá další zajímavý přírůstek do segmentu chytrých telefonů. Vivo zahájilo reklamní kampaň (viz vivo.com/in) na svůj nadcházející model Vivo V60, který slibuje kombinaci solidní výbavy, atraktivního designu a především lákavě vysoké kapacity baterie. Oficiální teasery a uniklé informace odhalují klíčové specifikace, které naznačují, že Vivo V60 by mohlo být obstojným modelem střední třídy.

Jedním z nejvíce lákavých prvků výbavy nového Viva V60 je jeho nadprůměrně velká kapacita baterie. Očekává se, že telefon bude vybaven 6 500mAh akumulátorem, což je hodnota, která by měla zajistit skutečně vynikající výdrž na jedno nabití i pro velmi náročné uživatele. Takto velká kapacita už dokáže nalákat na třeba běžnou dvoudenní výdrž a při šetrnějším používání by nemusely být 3 dny nereálné. Kromě výkonné baterie úniky naznačují, že Vivo V60 bude klást velký důraz na design a barevné provedení. těšit se již nyní můžeme na zlaté, modré a šedé provedení. Design bude lákat i na velmi malou tloušťku, samotný výrobce zmiňuje, že by model V60 měl být vůbec nejtenčí s tak velkou baterií na trhu.

Kromě oficiálních informací jsou k dispozici i spekulace zmiňující procesor Snapdragon 7 Gen 4 nebo 6,67" AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Sestava tří fotoaparátů minimálně papírově nezklame. Hlavnímu 50megapixelovému snímači má dělat společnost 50megapixelový periskopový objektiv a 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Výčet pak má uzavřít čelní 50megapixelová kamerka.

Vivo bude věrno svému obvyklému nasazení zvýšené odolnosti a model V60 má nabízet stupeň krytí IP69. Velká baterie bude zvládat dle všeho i rychle dočerpat energii nazpět, neboť má být podporováno 90W drátové nabíjení. V tuto chvíli nebylo oznámeno, kdy dojde k představení, avšak spekuluje se o polovině srpna.