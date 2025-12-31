Přejeme šťastný nový rok! Mrkněte se na nepovedené záběry z videí mobilenet.cz

Tak máme za sebou další rok. A že to byl rok, co? Kdo nesleduje telefony zcela pravidelně mohl nabýt dojmu, že se toho zase tolik nestalo. Jenže to by byla výrazná chyba. Ostatně o tom, co nejzajímavějšího se za tento rok událo si můžete přečíst v našich článcích. Teď už ale přišel čas ze sebe starý rok oklepat a připravit se na ten nový. A to se dělá nejlépe jak? No jasně, správná očista přichází tehdy, když si ze sebe uděláme pořádnou legraci. A tak jako každý rok si teď připomeneme některé faily z našich natáčení. Tak si to užijte.
Co se nepovedlo v roce 2025? Nepovedené záběry z videí mobilenet.cz – behind the scenes
Samozřejmě chci za celou redakci poděkovat i vám, že jste to s námi další rok vydrželi. A už teď se těším, až se budeme potkávat u videí v roce 2026. I když dopředu vím, že mi bude trvat tak do března, než ve všech šablonách změním rok v titulcích na 2026. Ale to už budete muset přežít. Tak díky a uvidíme se brzo. Krásný nový rok!