iOS 18 a další nové verze systémů od Applu jsou tady, můžete stahovat

V pondělí 9. září ve večerních hodinách Apple oficiálně uvolnil nové verze svých operačních systémů ke stažení. Konkrétně jde o iOS 18 pro iPhony XR a novější, watchOS 11 pro Apple Watch Series 6 a novější, pro iPady je tu iPadOS a také macOS Sequoia pro pročítače Mac.

Ani pro americké zákazníky tyto operační systémy neznamenají příchod tolik skloňované Apple Intelligence a všech jejich schopností, ty se do telefonů a další zařízení dostanou až s iOS 18.1, respektive macOS 15.1. Kdy ale dorazí tyto schopnosti do Evropy není prozatím kvůli legislativním omezením známo.

