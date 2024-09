TOP 3 vychytávky iOS 18, které vám zpříjemní používání iPhonu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovější operační systém pro iPhony, iOS 18, přináší umělou inteligenci Apple Intelligence, o které slýcháme takřka každý den. Ta však zatím v českých podmínkách není dostupná, a protože by byla škoda, kdyby AI zastínila ostatní zajímavé funkce nového systému, je třeba zmínit i další vychytávky iOS 18, který jsem začal testovat již v beta verzi. Které z novinek iOS 18 považuji za nejzajímavější?

Vylepšené Ovládací centrum

Ovládací centrum, tedy rolovací lišta přístupná z pravého horního rohu, prošla výraznou změnou, která nespočívá pouze v novém designu. Nově si můžete Ovládací centrum upravit přesně podle svých potřeb, a to včetně výběru ze široké škály ovládacích prvků (tlačítek) a tří různých posuvníků pro úpravu jasu, hlasitosti, velikosti textu či nastavení souvisejících s přístupností, jako je sluch, motorika nebo zrak. Možnosti úprav jsou velmi rozsáhlé, takže si každý může přizpůsobit Ovládací centrum na míru svým potřebám.

Novinkou je také rozdělení Ovládacího centra do několika „segmentů“, které reprezentují malé ikonky na pravé straně. Jsou to ikonky srdce, noty, konektivity a kroužku, který funguje jako čtvrtá kategorie, do které můžete přidat cokoliv, co se vám nevměstnalo do předešlých tří. Ikonka noty logicky souvisí s přehráváním multimédií, například hudby, zatímco v nastavení konektivity můžete rychle přistupovat k Wi-Fi, Bluetooth, mobilním datům apod.

Líbí se mi, že se ke všemu důležitému dostanete jedním kliknutím. U Wi-Fi například stačí kliknout na ikonku pro zapnutí nebo vypnutí, ale pokud kliknete na nápis „Wi-Fi“, dostanete se rovnou do seznamu dostupných sítí, což eliminuje nutnost dlouze držet tlačítko pro přístup k jiným nabídkám, jako tomu bylo v minulosti. Apple také vylepšil něco, co mi u předchozích verzí iOS přišlo vždy naprosto nelogické – nemožnost opustit Ovládací centrum svajpnutím odspodu, což nyní již naštěstí (konečně) funguje.

Zamykání aplikací

S iOS 18 přichází oblíbená funkce známá z některých Android smartphonů, a to možnost uzamknout jednotlivé aplikace a vyžadovat pro jejich otevření biometrické ověření. Tato funkce je užitečná například pro rodiče, kdy hrozí, že jim dítě vezme odemknutý telefon a začne otevírat aplikace, které by nemělo. V takovém případě stačí aplikaci opatřit touto funkcí.

Při pokusu o otevření uzamčené aplikace je vyžadováno ověření pomocí Face ID, případně zadání přístupového kódu jako sekundární metoda. Pro mnohé se může jednat i o další bezpečnostní prvek. Některé aplikace, zejména bankovní, tuto možnost již nabízely, ale díky iOS 18 ji lze aplikovat na jakoukoliv aplikaci. Aktivace je velmi jednoduchá: stačí podržet prst na ikoně dané aplikace a aktivovat možnost zamknutí.

Fotogalerie

Také aplikace Fotogalerie se dočkala výrazného redesignu, který uživatelům pomáhá připomínat významné okamžiky a zlepšuje celkový zážitek z používání. Přiznám se, že po přechodu na novou galerii jsem si musel chvíli zvykat, ale nakonec funguje velmi dobře a navíc zachovává „mřížkový“ design. V horní části obrazovky jsou nejnovější snímky, níže pak iPhone automaticky vytváří menší alba důležitých momentů. Nechybí ani kategorie jako Lidé a mazlíčci, Připnuté sbírky, Vzpomínky, Výlety apod.

Ve spodní části najdete návrhy tapet vytvořené z vašich fotografií, které bych obecně označil za velmi povedené. Tyto tapety mají zpravidla dobrou kompozici, komplementární barvy a kontrast, a díky nim si často jednoduše obměním tapetu. Úplně dole je pak možnost Přizpůsobit a upravit uspořádání, kde si můžete přehodit pořadí různých kategorií dle vlastního uvážení, případně některé zcela deaktivovat.