Nejnovější Android a velká baterie, na český trh přichází levné Realme C71

Realme o sobě dává po čase opět vědět a posílá na český trh novinku mířící do nižší třídy zvanou Realme C71. Současně se však budoucí nenároční majitelé mohou těšit na slušnou výbavu a pár věcí, které jim možná budou závidět i uživatelé dražších telefonů.
Nový mobil má vcelku tradiční vzhled a je nabízen ve dvou barevných variantách. Výrobce se chlubí vojenskou úrovní odolnosti proti nárazům, díky níž bez úhony přežije pád z výšky až 1,5 metru. Čelní straně dominuje 6,72" IPS displej, avšak jen s HD+ rozlišením. Na druhou stranu disponuje 120Hz obnovovací frekvencí. Jas pak může dosáhnout maximálně na 725 nitů.
Slabší stránkou mobilu bude zastaralý 12nm procesor Unisoc T7250. Naopak potěší 8GB operační paměť a velké 256GB úložiště. Na český trh se dostává vůbec nejvybavenější verze modelu C71. Úložný prostor lze dále rozšířit paměťovou kartou. Příjemným překvapením je nasazení nejnovějšího Androidu 16 s nadstavbou Realme UI 6.0. O zabezpečení se může postara otisk prstu, nezbytná čtečka se nachází na pravém boku.
Na zádech mobilu lze spatřit dva objektivy, ale o sekundárním se výrobce preventivně ani nezmiňuje. Víme tak jen o hlavním snímači s 50 megapixely. Pod fotoaparáty je ještě světelný kruh zvaný Pulse Light, který využijete nejen při focení, ale poslouží i jako indikátor notifikací či nabíjení. V průstřelu displeje se nachází ještě čelní 5megapixelová selfie kamerka. V oblasti konektivity se mobil spoléhá maximálně na 4G a Wi-Fi 5. Překvapením může pro někoho být přítomnost 3,5mm jacku.
Dost možná největším lákadlem Realme C71 však bude baterie, respektive její kapacita, která se vyhoupla na 6 000 mAh. Podporováno je 45W drátové nabíjení a 6W reverzní nabíjení, kdy mobil může posloužit jako powerbanka. Výrobce dodává, že hodina na nabíječce vám zajistí dvoudenní výdrž.
Nové Realme C71 je na českém trhu nabízeno v bílém a tmavě zeleném provedení. Cena byla stanovena na 4 199 Kč.
Technické parametry Realme C71 256+8 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|165,8 × 75,9 × 7,8 mm, 196 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
|Displej
|TFT IPS, 6,72" (1 604 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|Unisoc T7250, CPU: 2×1,8 GHz + 6×1,6 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|září 2025, 4 199 Kč
