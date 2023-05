Nižší třídu bude pro Realme letos zastupovat model C55, který se však snaží nabídnout i něco navíc. Jde například o slušný 90Hz displej, velmi dobrou výdrž či rychlé nabíjení. Opomenout nelze ani design inspirovaný dražšími sourozenci. Specialitou je pak imitace Dynamic Islandu z iPhonů. Za pět tisíc korun to nevypadá na špatnou nabídku.

Po krátké pauze se na český trh opět vrací modely značky Realme. Do rukou se nám dostalo Realme C55, které se na českém trhu nabízí od 4 799 Kč. Spolehnout se můžete na velký a jemný displej, nejnovější Android 13 či 64megapixelový fotoaparát. Konkurence je však vždy silná a před testem je rovněž otázkou, zda se novinka od Realme vyvaruje závažnějším přešlapům.

Technické parametry Realme C55 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,6 × 73,9 × 8 mm , 177 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,72" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset CPU: 2×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2023, Kč

Obsah balení: pouze nabíječka

Ve žluté krabičce je kromě telefonu a manuálů také napájecí adaptér s kabelem typu USB-A/USB-C a nezbytná jehla pro vytažení slotu na SIM. Příjemným bonusem je silikonové ochranné pouzdro v kouřovém hávu.

Líbilo se nám ochranné pouzdro

Konstrukční zpracování: moderní a bez šmouh

Ačkoliv představuje Realme C55 takřka základ nabídky výrobce, nezabránilo to tomu, aby došlo téměř ke sjednocení vzhledu s i výrazně dražšími modely. Poznávacím znamením jsou dva velké kruhy na zadní straně, do kterých jsou zasazeny fotoaparáty. Celkově je zadní strana povedená a svým způsobem originální. Imituje totiž broušený kov, navzdory očekávaně použitému plastu. Díky tomu se na zadní straně neobjevují otisky prstů a je svým způsobem chráněna i proti škrábancům. Malá tloušťka pod hranicí 8 milimetrů však zapříčinila, že moduly fotoaparátů vystupují nad okolní povrch.

Boky jsou rovněž plastové a zcela ploché. Díky tomu jde mobil například i postavit, aniž by bez opěry spadl. Po obvodu jsou klasické prvky. Vlevo jde o šuplíček pro dvě nano SIM karty a paměťovku, na pravé straně tlačítko regulující hlasitost a větší klávesu sloužící k odemknutí, která je kombinována se čtečkou otisků prstů. Funguje průměrně a občas se stane, že prst několikrát nechce rozpoznat.

Zpracování vás rozhodně nezklame, celá konstrukce působí bytelně. K dokonalosti chybí alespoň základní odolnost, například proti stříkající vodě, která je u mnoha konkurentů již příjemným standardem.

Líbilo se nám dobré zpracování

originální design

čtečka otisků prstů

Displej: sázka na jistotu

Na čelní straně je velký 6,72" IPS displej s jemným Full HD+ rozlišením a dokonce i 90Hz obnovovací frekvencí. Barevné podání displeje je příjemné, poměrně syté, čitelnost zcela ucházející, a to i venku na sluníčku. O ochranu zobrazovače se stará tvrzené sklo, nicméně výrobce jej nijak blíže nespecifikuje. Přímo na displeji je nalepena ještě ochranná fólie. Ve stylu Realme je však nalepena lehce křivě, což kolem průstřelu pro fotoaparát působí mírně rušivě.

Vyzdvihnout si zaslouží výstřel v displeji pro čelní fotoaparát. Na něm by nebylo nic extra zajímavého, kdyby se Realme nepustilo do pokusu s kopírováním Dynamic Islandu od Applu. Ačkoliv má jen obyčejný kruhový průstřel, dokáže kolem něj softwarově vytvořit pomyslný podlouhlý ovál, který Realme nazývá Mini Capsule. Dle výrobce je tato funkce v počátcích vývoje a tomu také odpovídá její (ne)využití. Reálně totiž onen softwarový efekt uvidíte, pokud se bude telefon nabíjet, bude skoro vybitý, případně se zcela nabije. Objevit se má také při počítání kroků a dosažení vytyčeného cíle. V praxi tak velké využití není a navíc není efekt ani aktivní jako u Applu, tudíž nemůžete kliknout a dozvědět se třeba více informací.

Dynamic Island? Kdepak, to je Mini Capsule od Realme

Líbilo se nám dostatečně kvalitní obrazovka

Zvuk: velmi slabý průměr

Na těle telefonu je pouze jeden hlasitý reproduktor a podezírám Realme, že ze skladu vyštrachalo nějaký velmi starý kousek. Zvukový projev je totiž velmi špatný, zaměřený na výšky a při vyšších hlasitostech takřka trhá uši. Na vyzvánění to stačí, poslech hudby či videí však doporučujeme praktikovat spíše přes sluchátka, a to klidně ta drátová. Nechybí totiž 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: standard třídy

Pod kapotou nečekejte žádné zázraky, nasazen je postarší Helio G88 od MediaTeku, který svým výkonem stačí spíše méně náročným uživatelům. Kombinován je v našem případě s 6GB RAM, ale můžete sáhnout i po verzi s 8GB RAM a 256GB úložištěm. Náš kousek má pouze 128GB paměť a po prvním zapnutí zbývá jen 103 GB pro vaše data. Naštěstí ale nechybí samostatný slot pro paměťovku. Výrobce ale blíže nespecifikuje maximální velikost.

Benchmark testy

Líbilo se nám slot na paměťovku

až 256GB paměť

Výdrž baterie: dva dny jako nic

V útrobách telefonu je velká baterie s kapacitou 5 000 mAh. Ta vyniká nadprůměrnou výdrží, kdy i při středně náročném využívání docílíte nabíjení každý druhý večer. Méně nároční dosáhnou minimálně o den dále. Nabíjení probíhá pomocí 30W nabíječky, která zvládne půlku mobilu nabít za necelou půl hodinku. Celý telefon pak nabijete za zhruba hodinu a 10 minut.

Líbilo se nám slušná výdrž

svižné nabíjení

Konektivita: 5G se nekoná

Realme C55 nabídne Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS i BDS. Nechybí ani NFC, díky kterému lze s telefonem bezkontaktně platit. K dispozici je rovněž podpora Dual SIM s 4G na obou slotech, Wi-Fi 802.11 ac a také funkce OTG, pokud byste chtěli k telefonu připojit například flashdisk. Zapomenout tak musíte pouze na podporu 5G, což je už docela škoda.

Líbilo se nám podpora OTG

Nelíbilo se nám nezvládá 5G

Fotoaparát: vlastně jen jeden

Obrovské fotomoduly, ale k ničemu? I tak by se dalo shrnout jednání Realme, které neustále ubírá fotoaparáty na mobilech. V novince C55 jsou již jen dva, přičemž ten druhý je naprosto zbytečný. Začněme ale hlavním snímačem s 64 megapixely, který má automatické ostření či přisvětlovací diodu. Jeho výkony jsou spíše průměrné ve dne a slabší za šera či přímo v noci. Optickou stabilizaci totiž čekat nelze, snímkům tak s ubývajícím světlem chybí ostrost. Barevná věrnost je však za světla solidní.

Sekundární snímač je portrétního typu a pouze 2megapixelový. Příliš dobrou práci neodvádí a ve výsledku by tu ani nemusel být. Je ohromná škoda, že Realme ignoruje ultraširokoúhlý objektiv, který by pro koncové uživatele našel jistě mnohem větší uplatnění.

Neoslní ani čelní 8megapixelová kamerka. Pokud toužíte po co nejkvalitnějších selfies, měli byste porozhlédnout spíše jinde.

Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Výsledek však opět příliš nepotěší. Obraz je značně roztřesený a zvuk podprůměrný.

Realme C55 (testovací video) – 1080p, 60 FPS

Nelíbilo se nám jeden zbytečný fotoaparát

méně kvalitní selfies

nekvalitní záznam videa

Software: nejnovější Android

Prostředí Realme svěřilo do rukou Androidu 13 a nadstavbě Realme UI 4.0, což je osvědčená kombinace. Bezpečnostní záplaty jsou platné k březnu letošního roku, což u levného telefonu není špatné. Optimalizace však není nejsilnější stránkou telefonu, zejména pokud do telefonu nainstalujete více aplikací. Ihned je cítit, že mobilu ledacos delší dobu trvá a občas se zadýchává. Takový to stav dnes nelze strpět ani v této třídě.

Líbilo se nám aktuální systém

Nelíbilo se nám horší optimalizace

Zhodnocení

Realme C55 je na první pohled poměrně zajímavým počinem nižší třídy, do které se snaží přinést vzhled inspirovaný dražšími kousky. K tomu přihazuje kvalitní displej, velkou interní paměť či aktuální software. Bohužel vcelku tristní je situace kolem fotoaparátů, je špatně optimalizován a chybí 5G, což z novinky nedělá adepta ke koupi. A jak si níže nastíníme, konkurence je i v cenově relaci do 5 tisíc korun poměrně nemilosrdná.

Konkurence

U konkurence nelze nezmínit Poco M4 Pro 5G, které nejen umí moderní datové sítě, ale navrch přidává alespoň základní odolnost a kvalitnější fotoaparáty, a to včetně ultraširokoúhlého. Cena je přitom takřka identická.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128+6 GB Rozměry 163,6 × 75,8 × 8,8 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 810 , 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:59 hodin

Opomenout nemůžeme ani Redmi Note 12. Sice 5G neumí, stejně jako Realme C55, ale je odolný proti stříkající vodě a opět sbírá kladné body za lepší fotoaparáty. Cenově vychází opět zhruba stejně.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi Note 12 128+4 GB Rozměry 165,7 × 76 × 7,9 mm , 183,5 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor 2×2,4 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz