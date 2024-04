Toužíte po špičkovém fotomobilu s netradičním příslušenstvím, skvělým displejem a čipsetem, jenž bude mít dostatek výkonu i za několik let? Pak byste si rozhodně neměli nechat ujít nové Xiaomi 14 Ultra, které cílí na ty nejambicióznější.

Xiaomi má ve své vlajkové řadě vždy něco pro každého. Příznivci spíše kompaktních, přesto skvěle vybavených smartphonů si přijdou na své s Xiaomi 14. Ti, kteří se nebrání rozměrově výraznějším telefonům, a naopak ocení nevídaně komplexní fotografickou výbavu, větší displej či baterii, sáhnou po testovaném Xiaomi 14 Ultra.

Technické parametry Xiaomi 14 Ultra 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,2 × 74,6 × 9,1 mm , 229,6 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej Super AMOLED, 6,73" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , , GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 0:35 hodin Dostupnost , 35 000 Kč

Obsah balení: kompletní výbava

V balení Xiaomi 14 Ultra se nachází stále „plnotučná“ výbava, tedy nejen smartphone a USB-C/USB-A kabel, ale také napájecí adaptér a dokonce i černé silikonové pouzdro.

Líbilo se nám kompletní balení

Konstrukční zpracování: s důrazem na detail

Xiaomi 14 Ultra je na našem trhu nabízeno v černém a bílém provedení, které (na rozdíl od Xiaomi 14) vždy má záda z veganské kůže. Samotný design zadní strany je pak rovněž neotřelý, neboť hliníkové rámečky poměrně dost přesahují již do oblasti zad, v důsledku čehož tak novinka vypadá vcelku originálně a teoreticky by měla být i o něco odolnější. Titanová verze se do ČR (alespoň zatím) nepodívá, smartphone je nicméně precizně zpracován a působí skutečně velmi elegantně a zajímavě i díky velkému kruhovému fotomodulu.

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, také Xiaomi 14 Ultra má (stejně jako menší sourozenec) ploché rámečky s rovnou hranou, které však vlivem již zmíněného „přesahu“ rámečků do oblasti zad působí jako zaoblené. Telefon se v ruce příjemně drží, hmotnost necelých 220 gramů je skvěle rozprostřená a kruhový modul slouží také jako opěrný bod pro váš ukazováček. Veganská záda pak zajišťují, že novinka nijak neklouže, přičemž neschází ani odolnost dle IP68.

Z další výbavy stojí za zmínku také slot pro dvojici nanoSIM, do kterého se však, dle očekávání, nevměstná žádná paměťová karta. Vcelku překvapivě schází i podpora eSIM. V souvislosti s Xiaomi 14 Ultra se diskutuje rovněž o „hrkání“ telefonu, což osobně připisuji optické stabilizaci. Uvnitř zařízení je několik snímačů s OIS, jejichž optická stabilizace je ve chvíli, kdy s nimi nefotíte, „deaktivovaná“, tedy může „hrkat“. Jedná se o jev, kterého si můžete v menší či větší míře všimnout i u jiných smartphonů s OIS, i když je v tomto ohledu Xiaomi 14 Ultra jedním z „hlasitějších“ modelů. Mohu ale určitě pochválit prémiovou haptickou odezvu, která se řadí k tomu nejlepšímu u telefonů s Androidem.

Líbilo se nám povedený design s využitím veganské kůže

příjemně se drží a používá

zvýšená odolnost IP68

povedená haptická odezva

Nelíbilo se nám bez podpory eSIM

Displej: prostě paráda

Xiaomi se vytáhlo také v oblasti displeje, neboť nasadilo v podstatě to nejlepší, co v současnosti existuje. Použitý zobrazovací panel o uhlopříčce 6,73" je typu LTPO AMOLED s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a schopností ji adaptivně regulovat až na 1 Hz, čímž šetří baterii. Zároveň neschází podpora Dolby Vision, kterou třeba jihokorejská konkurence neumí, ani dostatečně vysoký maximální jas až 3 000 nitů i jeho příkladná automatická regulace. V každém ohledu zde zkrátka máme čest s vlajkovou obrazovkou s vysokým rozlišením 3 200 × 1 440 pixelů a jemností 522 PPI.

Xiaomi navíc nasadilo nový typ vlastního ochranného skla, které má být velmi odolné vůči prasknutí či poškrábání. Také čtečka otisků prstů funguje výtečně, ačkoliv by podle mého názoru mohla být o něco výše. Na přiložení prstu reaguje velmi rychle a zároveň je spolehlivá, tudíž nemusíte prst přikládat opakovaně. Dokonce ovládá i menší vychytávku v podobě možnosti monitorovat tepovou frekvenci, což se může hodit, pokud nedisponujete chytrými hodinkami.

Líbilo se nám parádní LTPO AMOLED zobrazovací panel

velmi vysoký max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

podporuje i Dolby Vision

Zvuk: basy, které potěší

U vlajkových modelů jsme si zvykli na kvalitní reproduktory, ovšem Xiaomi 14 Ultra, stejně jako Xiaomi 14, může nabídnout nejen obecně kvalitní a dostatečně hlasitý (stereo) zvukový přednes, ale také (oproti některé konkurenci) výraznější basy, což je rozhodně chvalitebné. Z bezdrátových kodeků podporuje aptX HD, aptX Adaptive i LHDC, schází tak pouze LDAC.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: takřka bez limitů

Srdcem Xiaomi 14 Ultra je Snapdragon 8 Gen 3 v kombinaci s 16 GB RAM LPDDR5X a skutečně štědrým 512GB úložištěm typu UFS 4.0. Netřeba tak dodávat, že se Xiaomi 14 Ultra řadí k těm nejvýkonnějším smartphonům na trhu, což dokazuje i z hlediska energetické efektivity, resp. zahřívání, které se zda prakticky nekoná, a to ani když spustíte náročné benchmarkové testy.

Líbilo se nám špičkový výkon

16 GB RAM a 512GB úložiště

Výdrž baterie: rychlé nabíjení drátově i bezdrátově

Xiaomi 14 Ultra letos nasadilo drátové nabíjení o maximálním výkonu 90 W a bezdrátové s 80 W, což je navzdory tomu, že je to méně než loni (u drátového nabíjení), velmi rychlý způsob, jak doplnit energii. V rámci drátového nabíjení dodávaným adaptérem jsem dosáhl kompletního nabití (zcela vybitého) smartphonu z 0 na 100 % za 36 minut, což není nejrychlejší nabíjení na trhu, ale přesto je velmi svižné.

Co se týče výdrže, integrovaná 5 000 mAh baterie zvládne v kombinaci s energeticky efektivním čipsetem 1,5denní až 2denní výdrž. Pro úplnost dodám, že novinka nepodporuje standard Qi2, což je s ohledem na délku softwarové podpory určitě škoda, zato však zvládá reverzní bezdrátové nabíjení o 10 W.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

podpora 80W bezdrátového nabíjení

velmi rychlé drátové nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora standardu Qi2

Konektivita: s Wi-Fi 7, ale bez UWB

Xiaomi 14 Ultra disponuje kromě různých navigačních služeb, jako je GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS, také Bluetooth ve verzi 5.4 či nejmodernější Wi-Fi 7. Jediné, co tak teoreticky schází, je UWB, nechybí totiž 5G, NFC ani infraport ukrývající se ve fotomodulu.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Nelíbilo se nám bez UWB

Fotoaparát: nový král na obzoru?

Cena 35 tisíc korun, pomineme-li různé bonusy a jiné možnosti, jak ušetřit, si přímo žádá o špičkovou fotografickou výbavu, což Xiaomi 14 Ultra nejenže splnilo, ale dokonce předčilo. Kromě fantastického hardwaru, o němž se dozvíte vše důležité v přiložené tabulce, má totiž jedno pořádné eso v rukávu, kterým je tzv. Photography Kit.

Hlavní fotoaparát 3,2× Teleobjektiv 5× Teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 – f/4.0 f/1.8 f/2.5 f/1.8 f/2.0 Velikost snímače 1/1,0" 1/2,51" 1/2,51" 1/2,51" 1/3,14" Velikost pixelů 1,6 µm 0,7 µm 0,7 µm 0,7 µm 0,7 µm Ohnisková vzdálenost 23 mm 75 mm 120 mm 12 mm (122°) 22 mm Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF Dual Pixel PDAF (min. ostřící vzdálenost 10 cm) Dual Pixel PDAF (min. ostřící vzdálenost 30 cm) Dual Pixel PDAF fixní Optická stabilizace ano ano ano ne ne

Netradičně začnu tímto příslušenstvím, které udělá z vašeho fotomobilu fotoaparát. Kit se skládá ze dvou částí: z pouzdra a sekundární části, na které najdeme ovládací prvky a zároveň funguje jako miniaturní powerbanka. Výsledkem je skutečně pohodlné držení, dvoustupňová spoušť, ale třeba také „kolečko“ pro jednoduchou regulaci zoomu či dedikované tlačítko pro natáčení videa. Kromě toho neschází ani praktický otvor na poutko a Xiaomi zašlo tak daleko, že si lze na pouzdro nasadit i filtry s 67mm závitem. Xiaomi za toto velmi praktické příslušenství tleskám, neboť se značce podařilo něco, co se v tomto měřítku nepovedlo třeba ani Sony zaměřenému na fotoaparáty – to znamená představit skutečně praktické a snadno ovladatelné fotopříslušenství ke smartphonu.

Z pohledu kvality snímků se můžete těšit na absolutní špičku. Samozřejmě nelze v dnešní době, kdy (obvykle) všechny vlajkové modely obecně vysoce kvalitní snímky, určit jediného ultimátního vítěze, neboť zde hraje velkou roli subjektivní hodnocení snímků a preference, Xiaomi 14 Ultra je však na samotném vrcholu. A to z hlediska kvality i variability.

Jedním z velkých lákadel nové vlajkové lodě od Xiaomi je nepochybně hlavní snímač Sony LYT-900, který má variabilní clonu, což sice není nic průlomového (Huawei s touto technologií přišel již o dost dříve), ale stále je to něco, co tak zcela běžně nevídáme. Pomocí ní si můžete snadno hrát s úpravou bokeh efektu, a měnit tak rozmazanost pozadí. Obecně pak lze konstatovat, že snímky jsou maximálně detailní, mají parádní barevné podání, spolehlivé nastavení expozice, kontrastu a šum u nich nenajdete, ani když budete fotit za zhoršených světelných podmínek. Velmi povedený je rovněž 3,2× teleobjektiv, který jsem chválil již u Xiaomi 14, a to především za jeho schopnost pořizovat působivé makro snímky díky ostření již od vzdálenosti 10 centimetrů, zde tomu není jinak. V rámci pořizování portrétů jsou podle mě některé portrétní režimy stále zvláštně „umělecké“ (snímky z nich působí vyloženě rozmazaně), nikdo vás je však nenutí používat a klasické portréty vypadají velmi dobře.

Pokud by vám bylo 3,2× málo, nabízí se i klasický 5× teleobjektiv, který dokáže stále zachytit velké množství detailů a má stejné či velmi podobné barevné naladění jako předešlé snímače. Ultraširokoúhlý objektiv je pak, navzdory tomu, že má velký rozsah 122 stupňů a dokonce i automatické ostření Dual Pixel PDAF nejslabší. I u něj se přesto můžete těšit na vysoce kvalitní snímky, ačkoliv si lze občas všimnout menší míry detailů na některých místech. 32Mpx selfie kamerka je rovněž zcela dostačující a zvládá i záznam 4K videa s 60 FPS. Na hlavní snímač je pak možné natáčet až v 8K s 30 FPS. Kvalita videa obecně je pak na špičkové úrovni, co se týče rychlého přeostřování či třeba stabilizace.

Xiaomi 14 Ultra 8K 30 FPS

Líbilo se nám špičkové fotografie

nový primární senzor od Sony s variabilní clonou

dva schopné teleobjektivy

velmi povedené příslušenství Photography Kit

Software: HyperOS a slušná podpora

Xiaomi 14 Ultra dorazilo na trh s nejnovějším Androidem 14 a nadstavbou HyperOS, která je v tuto chvíli spíše vizuálně upravenou nadstavbou MIUI a žádné výrazné změny zde nenajdete. Uživatele pak potěší svižný chod, široké možnosti nastavení AoD (který umí svítit nepřetržitě na rozdíl od telefonů Redmi) a obecně velké množství nastavení. Můžete například telefon naprogramovat, aby se zapínal/vypínal dle časového rozvrhu, což podle mě už dnes žádný jiný výrobce u svých telefonů nenabízí. V době testování (únoru 2024) byly v zařízení lednové bezpečnostní záplaty a výrobce garantuje 4 velké aktualizace OS a 5 let bezpečnostních záplat. Na ty nejlepší se tak Xiaomi stále nechytá, ovšem i tak je softwarová podpora rozumně dlouhá. Oproti jihokorejské konkurenci schází například režim DeX, Xiaomi také klade menší důraz na využití AI, resp. aktualizace s funkcemi umělé inteligence má dorazit později.

Líbilo se nám rozumná délka podpory

svižný chod

Nelíbilo se nám bez podpory desktopového režimu

konkurence nabídne ještě delší podporu

Zhodnocení

Xiaomi 14 Ultra je fantastický fotomobil, který překypuje výkonem, má parádní displej, rychlé nabíjení i dostatečně velkou baterii, resp. dlouhou výdrž. Prostor pro zlepšení vnímám snad jen v délce softwarové podpory, která je dostačující, avšak mohla by být ještě o něco delší po vzoru konkurence. Zamrzí také absence eSIM, která může přijít vhod (nejen) během cestování do zahraničí. Speciální pochvalu si pak novinka zaslouží za povedené příslušenství Photography Kit.

