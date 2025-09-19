Apple iPhone 17 v redakci: základ, který vyspěl a (nečekaně) zlevnil

Posledních několik let Apple výrazně odděloval základní iPhony (i ty s přídomkem Plus) od modelové řady Pro, bohužel, ne vždy zcela ideálně. Apple se tak postupem času, nutno poznamenat že oprávněně, stal terčem posměšků, například za 60Hz obnovovací frekvenci displeje. Letos však mnohá z omezení narovnal, díky čemuž se i základní iPhone 17 stává velmi zajímavou volbou, a to i pro náročnější.
A cena? Meziročně mnohem nižší, základní dvojnásobné úložiště s kapacitou 256 GB pořídíte o celé 4 tisíce levněji, 256GB varianta iPhonu 17 dokonce vyjde o tisíc korun levněji, než na ceně, za kterou startoval iPhone 16 s polovičním úložištěm.
ProMotion displej? Konečně
Ano, ano, zřejmě nejvíce posměšků Apple sklízel za 60Hz obnovovací frekvenci displeje původních základních iPhonů, a tak se do toho Apple pustil „od podlahy“. Úhlopříčka narostla z 6,1 na 6,3 palců, AMOLED panel už navíc nabízí technologii ProMotion, tedy proměnnou obnovovací frekvencí, která se pohybuje od 1 Hz do 120 Hz. Zvýšil se rovněž jas, který nově dosahuje 3 000 nitů a potěší i nasazení druhé generace Ceramic Shield 2. Na zadní straně se Ceramic Shield nenachází, což je mírná nevýhoda oproti iPhonu Air i iPhonům 17 Pro.
Displej vypadá jednoznačně skvěle, víceméně budete hledat jen těžko rozdíl mezi iPhonem 17 a iPhonem 17 Pro, což je hodně fér nabídka. Displej stále „zdobí“ Dynamic Island, ovšem vzhledem k nárůstu úhlopříčky vypadá opticky menší, než u původní generace. Rámečky jsou velmi příjemně tenké a hlavně také symetrické, což potěší vždy.
Výkonu na rozdávání
iPhone 17 je jediný z celé čtveřice nových iPhonů, který nenabízí procesor Apple A19 Pro, ale „jen“ A19, ovšem výkonnostně je na špici, navíc výkon je prakticky identický jako u procesoru A19 Pro v případě iPhonu Air, protože ten má narozdíl od „Pro“ verzí o jedno GPU jádro méně. I náročné uživatele iPhone 17 omezovat nebude, což je to hlavní.
Fotoaparáty dva a oba 48Mpx
iPhone 17 se pyšní sestavou dvou 48Mpx Fusion fotoaparátů, reálně je na tom tedy lépe, než iPhone Air, kde musel počet fotoaparátů ustoupit extra tenkému profilu. Jde o sestavu hlavního a ultraširokoúhlého snímače, teleobjektiv tedy chybí, ovšem díky výřezu se Apple chlubí dvojnásobným zoomem bez ztráty kvality, tedy prakticky optickým zoomem, spolehnout se můžete i na detailní makro fotografie. Video lze nahrávat ve 4K rozlišení s Dolby Vision a až při 60 FPS, modely Pro zvládnou dvojnásobnou snímkovací frekvenci.
Výrazně byla vylepšená selfie kamera, která nově nabízí rozlišení 18 Mpx a funkci Center Stage, která zvládne centrování záběru při videohovorech, ale i dynamický přístup k selfies, kdy se záběr přizpůsobí počtu lidí před kamerou. Novinkou je i možnost duálního záznamu, kdy můžete nahrávat současne předním i zadním fotoaparátem.
Lepší výdrž a rychlejší nabíjení jako bonus
Až na iPhone Air nabízí všechny nové iPhony rychlejší nabíjení, kdy pomocí kabelu můžete baterii dobít na 50 % už za 20 minut, pokud si obstaráte výkonnější adaptér. Bezdrátové nabíjení je možné výkonem 25 W (MagSafe 2. generace, nebo Qi2 25W), čili za 30 minut získáte 50 % kapacity baterie, opět s vhodným adaptérem.
Navýšila se také výdrž baterie, Apple se chlubí tím, že nový iPhone dokáže přehrávat video až po dobu 30 hodin, iPhone 16 sliboval 22 hodin a iPhone 16 Plus 27 hodin. Z toho vyplývá, že v případě iPhonu 17 byste se mohli dočkat dvoudenní výdrže baterie, na což si počkáme do chystané recenze.
