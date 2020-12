Nabídka 10 GB dat pro Twist stále platí. Nyní je můžete získat zcela zdarma

Fotografie: pixabay.com

Už před pár týdny jsme vás informovali o vánoční nabídce společnosti T-Mobile pro uživatele předplacené SIM karty. V rámci této nabídky můžete získat balíček 10 GB dat na 30 dnů, a to pokud si dobijete kredit v minimální hodnotě 200 Kč, případně si aktivujete novou SIM kartu. A zatímco před pár týdny nebylo možné objednat „Ochutnávkovou“ SIM kartu zdarma, nově už to opět jde. Pokud budete mít štěstí, do konce roku vám SIM karta dorazí.

Pokud si novou SIM kartu objednáte a aktivujete, vznikne vám nárok na aktivaci balíčku s 10 GB daty zdarma na 30 dnů. Ovšem pozor, aktivaci (nebo dobití) musíte provést nejpozději 31. 12. 2020. Následně máte 7 dnů na aktivaci balíčku v aplikaci Můj T-Mobile. Nejzazším termínem pro aktivaci je poté 7. 1. 2021, o čemž hovoří i obchodní podmínky nabídky.

Stáhnout Můj T-Mobile

V těch se také hovoří o maximální rychlosti stahování 42 Mbit/s pro stahování a 5,76 Mbit/s pro upload. To sice není žádný zázrak, ale když jde o nabídku zdarma, tak nevidíme problém.