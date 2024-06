T-Mobile představil nové tarify Next. Čím zaujmou, když ne cenami?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

T-Mobile dnes představil novou řadu tarifů Next, které mají v rámci filozofie #MeziSvými reagovat na aktuální požadavky zákazníků. Důraz je kladen především na aktivní využívání dat, zábavu, pohodlí a bezpečí. Uživatelům přinesou kromě dalšího větší porci dat, vyšší rychlosti i neomezené víkendy. Zajímavostí je rovněž exkluzivní nabídka od partnerů Alza či Max.

Různé výhody pro rozmanité zájmy uživatelů

Nová tarifní řada Next je postavena na neomezených datech na víkend, větších datových objemech doma i v zahraničí (i mimo EU) a je doplněna o další benefity, třeba televizní zábavu od renomovaných partnerů na 12 měsíců zdarma. „Jako digitální lídr chceme být našim zákazníkům nablízku a přinášet jim nabídky a služby, které reflektují jejich potřeby i aktuální trendy – ať jde o konzumaci zábavního obsahu, pohodlí při vyzvedávání zásilek, vylepšené datové balíčky nebo bezpečnost. Mobilní telefon je bránou do virtuálního světa a nové portfolio přináší exkluzivní kombinaci služeb, které často zákazníci využívají na různých místech,“ komentuje novinky Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile. Nová generace Next je určena koncovým i firemním zákazníkům bez rámcové smlouvy. Ti, kteří přejdou na nové tarify Next do 31. srpna, navíc získají bonus v podobě dvou měsíců v novém tarifu za cenu původního.

K vybraným tarifům řady Next si mohou zájemci zdarma na rok aktivovat některý z benefitů, jako je AlzaPlus+ či streamovací službu Max od Warner Bross. A jak tedy konkrétní tarify vypadají? T-Mobile je dělí do tří segmentů, a to hlasové tarify generace Next, hlasové tarify generace Next neomezeně a speciální nabídku určenou pro mladé zákazníky. Všechny tarify bude možné aktivovat od 25. června 2024.

Next 5 GB Next 8 GB Next 12 GB Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS 5 GB 8 GB 12 GB Pořád online Pořád online Pořád online - Neomezená víkendová data Neomezená víkendová data Security Security Security 595 Kč za měsíc 695 Kč za měsíc 745 Kč za měsíc

Next neomezeně XL Next neomezeně 2XL Next neomezeně 4XL Next neomezeně 5XL Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS 20 GB plnou rychlostí 30 GB plnou rychlostí neomezeně GB neomezeně GB 10 Mbps 15 Mbps Plná rychlost Plná rychlost - - 1 000 mezinárodních minut neomezeně mezinárodních minut - - - Roaming 10 GB (A+B) Security Security Security Security 945 Kč za měsíc 1 085 Kč za měsíc 1 385 Kč za měsíc 1 685 Kč za měsíc Alza Plus+ Alza Plus+, Max Alza Plus+, Max