Na kolik vás vyjdou nové Pixely: jsou po vzoru Applu mezigeneračně levnější?

Fotografie: Google

Dnes byla představena dvojice Pixelů 8, které přináší upravený design, jasnější displeje, ale také velmi výkonný procesor Google Tensor G3. Google se navíc zavázal k rekordně dlouhé softwarové podpoře a slíbil, že nové Pixely 8 budou podporovány až do roku 2030, takže obdrží 7 velkých aktualizací OS a 7 let bezpečnostních záplat. Jistě vás tak zajímá, na kolik si Google novinky nacenil, ale také to, zda jsou mezigeneračně levnější, nebo naopak dražší.

Na základě našeho průzkumu, který jsme provedli za pomoci oficiálních cen uvedených v německém Google Storu, jsme pro vás připravili přehledné tabulky, kde můžete porovnat cenové rozdíly. Na první pohled jsou novinky výrazně dražší, je však potřeba vzít v potaz fakt, že v době uvedení Pixelů 7 byla česká koruna silnější, reálný rozdíl tedy není tak vysoký. Na druhou stranu je rovněž nutné zdůraznit, že se v případě Pixelů rozhodně nejedná o tak příjemné překvapení, jako tomu bylo u nových iPhonů, které jsou mezigeneračně o 3 (ale i více) tisíc korun levnější.

Ceny Pixelu 8 vs. Pixelu 7

128 GB 256 GB Google Pixel 8 19,5 tisíc korun (799 eur) 21 tisíc korun (859 eur) Google Pixel 7 14,5 tisíc korun (599 eur) 17 tisíc korun (699 eur) Cenový rozdíl + 5 000 Kč + 4 000 Kč

Ceny Pixelu 8 Pro vs. Pixelu 7 Pro

128 GB 256 GB 512 GB Google Pixel 8 Pro 27 tisíc korun (1 099 eur) 28,5 tisíc korun (1 159 eur) 32 tisíc korun (1 299 eur) Google Pixel 7 Pro 22 tisíc korun (899 eur) 24,5 tisíc korun (999 eur) 27 tisíc korun (1 099 eur) Cenový rozdíl + 5 000 Kč + 4 000 Kč + 5 000 Kč

Přejít do katalogu Google Pixel 8 Pro 512 GB Rozměry 162,6 × 76,5 × 8,8 mm , 213 g Displej OLED, 6,7" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 050 mAh