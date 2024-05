Na jaké nové emotikony se můžeme těšit v tomto roce?

Fotografie: Unicode Consorcium

Konsorcium Unicode pravidelně vyhlašuje jaké nové symboly přidává do své tabulky, kterou používáme k převodu mezi lidsky psaným textem a počítačovým kódem. Obvykle je věnována pozornost tzv. emotikům neboli smajlíkům, bez kterých si dnes komunikaci ani neumíme představit.

V minulosti tento zdánlivě bezvýznamný krok podroben velké pozornosti i kritice. Nově přidávané obrázky totiž často reprezentují ožehavá společenská témata. V této souvislosti byl asi nejznámější „těhotný muž“, ale našla by se řada dalších souvisejících se sexuální nebo rasovou identitou. Zdá se však, že letošek bude v tomto ohledu mnohem uměřenější, jak co do počtu, tak co do kontroverzí.

Návrh představený na unicode.org ukazuje například obličej s váčky pod očima, otisk prstu nebo strom bez listí. Znaky jsou součástí standardu Unicode 16.0, který je stále ve fázi beta revize. Tento proces by měl být dokončen do 2. července. Poté bude na společnostech jako Apple, Microsoft a Google, aby navrhly vlastní varianty, protože různé operační systémy mají různé styly a požadavky na rozlišení. Celkově může trvat několik měsíců, než se nové emoji dostanou do koncových zařízení. Pravděpodobně se tak stane do konce roku 2024, ale je možné, že si budeme muset počkat až do roku 2025.