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Je pro vás výdrž tím nejdůležitějším? Možná vás zaujme nový Honor 600 Smart

Michal Pavlíček
Je pro vás výdrž tím nejdůležitějším? Možná vás zaujme nový Honor 600 Smart
Fotografie: Honor
  • Novinka disponuje 120Hz displejem či baterií s kapacitou 7 700 mAh
  • Výkon obstarává procesor Snapdragon 4 Gen 4
  • Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů

Nižší střední třída bude mít v případě Honoru zástupce s modelem 400 Smart (viz honor.com). Plastový telefon se dokáže pochlubit poměrně překvapivou zvýšenou odolností proti vodě, avšak prozatím nevíme, o jaký stupeň krytí se jedná. Dále nabízí certifikaci odolnosti proti pádu a nárazu SGS Premium Performance 1 . Ta zajišťuje spolehlivou ochranu proti pádu z výšky až 2,5 metru.

Honor 600 Smart

Čelní straně dominuje 6,77" IPS displej se 120Hz obnovovací frekvencí, ale bohužel zbytečně nízkým HD+ rozlišením. Výkon obstarává procesor Snapdragon 4 Gen 4 a bohužel jen 4GB operační paměť. Interní paměť pak pojme standardních 128 GB dat. Hlavní fotoaparát disponuje 50megapixelovým rozlišením, avšak o dalších fotoaparátech výrobce prozatím mlčí.

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Hlavním trumfem nového Honoru 600 Smart bude i baterie a doufejme, že i výdrž. Novinka se pyšní kapacitou 7 700 mAh, což je jednoznačný nadprůměr a vůbec nejvíce z evropské řady 600 od Honoru. Třídenní výdrž při běžném používání by nemusela být nereálná. Opětovné dobití chvilku zabere, a to i přes podporovaný 45W drátový výkon.

Nový Honor 600 Smart prozatím nemá oficiální cenu, ale jelikož se objevil na francouzských stránkách výrobce, počítá se s ním pro Evropu.

honor.com
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