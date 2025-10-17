Nové véčko Huawei nova Flip S láká zajímavými barvami

Novodobé véčkové telefony jsou mezi výrobci velmi oblíbené a již několik jich má na svém kontě Huawei. Nově představil model nova Flip S (viz vmall.com), který volně navazuje na loňský nova Flip a v podstatě přebírá drtivou většinu výbavy. Jak název napovídá, dostáváme se spíše ke střední třídě. Do značné míry to pak naznačuje i menší venkovní displej. Výrobce se ale celkově zaměřil na design a venkovní 2,14" OLED panel je spjat v jednom modulu s hlavními fotoaparáty. Má mimochodem jemné rozlišení a pro základní informování by měl být zcela postačující. Naopak na zvýšenou odolnost se bohužel nedostalo. Těšit se však můžete z tloušťky pod hranicí 6,9 milimetrů a vcelku příjemné hmotnosti 195 gramů.
Lákadlem však pro většinu zájemců bude velký vnitřní panel, jehož úhlopříčka činí 6,94" a jde tak o jeden z největších displejů, které ve véčkovém mobilu nalezneme. Typově se jedná o OLED panel s jemným rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí.
Výrobce prozatím neprozradil použitý procesor, avšak mělo by se jednat o nějaký Kirin řady 8000. Dále je připravena 8GB operační paměť a 256GB úložiště. Prostředí zajišťuje operační systém HarmonyOS 5.1 a zabezpečit jej můžete třeba otiskem prstu, nezbytná čtečka se nachází na pravém boku zařízení. Prostředí je doplněno umělou inteligencí, která zde poslouží pro pokročilejší úpravu fotek.
Kromě venkovního displeje se Huawei rozhodl lehce šetřit též na fotoaparátech. Hlavní snímač s 50 megapixely sice doprovází ultraširokoúhlý objektiv, ale jen s nižším 8megapixelovým rozlišením. Výčet už uzavírá jen 32megapixelová selfie kamerka ve vnitřním displeji, ačkoliv na selfie využijete spíše hlavní snímač, a to díky véčkové konstrukci. Vnitřní fotoaparát najde uplatnění především u videohovorů.
Baterie má spíše průměrnou kapacitu 4 400 mAh, avšak u telefonů této konstrukce jde o vcelku obvyklou hodnotu.
Záležet si Huawei dal na pestré nabídce barevných variant. V nabídce tak jsou varianty Feather Black (černá), White (bílá), Azure Blue (modrá), Green (zelená), Soft Pink (růžová) nebo Star Black (černá). Cena je na čínském trhu stanovena na zhruba 12 tisíc korun i s daní. Zda se s novinkou setkáme i na evropských trzích, není v tuto chvíli potvrzeno.
Technické parametry Huawei nova Flip SKompletní specifikace
|Konstrukce
|169,8 × 75,4 × 6,9 mm, 195 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|OLED, 6,94" (2 690 × 1 136 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: nanoSD
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|4 400 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?