Huawei na nic nečeká a za pár dní představí 2. generaci dvakrát skládaného mobilu

Huawei je prozatím jediným výrobcem, který reálně mezi uživatele uvedl dvakrát skládaný mobilní telefon, který může posloužit jako klasický mobil i slušně velký tablet. Již loni představil model Mate XT. Od té doby na něj nikdo nenavázal, byť například minimálně u Samsungu víme, že podobné zařízení má připravené, jen jej nepředstavil.
Nyní výrobce skrze sociální síť Weibo oficiálně potvrdil (viz weibo.cn), že se představí další generace tohoto telefonu, jmenovitě půjde o Huawei Mate XTs. Z drobných náznaků je vidět, že zařízení bude možné opět rozložit na dvakrát a využívat ho ve třech různých velikostech. Objevily se rovněž fotografie zachycující generálního ředitele Richarda Yu, který v ruce zřejmě nové zařízení drží, má jej rozložené a využívá stylus. Jeho kousek je v bílé barvě se zlatými prvky.
Velikost telefonu a samozřejmě i displeje by měla zůstat takřka neměnná. V případě výbavy se spekuluje o nasazení novějšího procesoru Kirin 9020, kterému samozřejmě nechybí satelitní konektivita. Vylepšen má být hlavní 50megapixleový snímač a ve hře je taktéž nasazení nového periskopového objektivu.
Veškeré podrobnosti se dozvíme už příští čtvrtek, neboť právě na 4. září je naplánováno oficiální představení modelu Mate XTs od Huawei. Současně je třeba říci, že půjde o čínskou premiéru a je otázkou, zda se s novinkou vůbec setkáme v Evropě.