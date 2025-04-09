Mobil? Malý tablet? Větší tablet? S novým Huawei Mate XTs máte v kapse vše

Ohebné mobily jsou s námi už zhruba 6 let. V drtivé většině případů však jde o mobily s možností jednoho ohnutí. Pouze Huawei má už rok v nabídce i zařízení, které zvládá být telefonem i tabletem, přičemž jej stále můžete přenášet v kapse. A jelikož jsme zmínili časový úsek jednoho roku, není překvapením, že Huawei přichází s již druhou generací (viz vmall.com) . Novinka Mate XTs je však spíše drobným faceliftem věcí, které na první pohled nejsou vidět.
Displej typu OLED LTPO má v základní podobě úhlopříčku 6,4" s rozlišením 2 232 × 1 008 pixelů. Po prvním otevření naroste displej na 7,9" s rozlišením 2 232 × 2 048 pixelů. Druhé rozložení pak zvýší úhlopříčku na konečných 10,2" při rozlišení 2 232 × 3 184 pixelů. Vnitřní ohyby displeje odolávají stlačení, zatímco vnější ohebné části jsou podle Huawei odolné vůči nechtěnému ohnutí na opačnou stranu.
Telefon zaujme nejen displejem, ale i designem. Zadní strana je pokryta strukturovanou kůží a pozoruhodná je i velmi malá tloušťka. Po úplném rozložení měří telefon v pase jen 3,6 mm, při prvním rozložení je tloušťka 7,45 mm a ve složeném stavu dosahuje 12,8 mm. Ve všech případech se jedná o skvělé hodnoty. Na kžadý pád se mezigeneračně vůbec nic nezměnilo. Pakliže byste rádi odlišli první generaci od druhé, vězte, že jen druhá je nabízena ve fialovo-bílém provedení.
|složená verze
|první rozložení
|dvojité rozložení
|úhlopříčka displeje
|6,4"
|7,85"
|10,2"
|tloušťka
|12,8 mm
|7,45 mm
|3,6 mm
|šířka
|73,5 mm
|143 mm
|219 mm
V oblasti hardwaru Huawei nasadil nový procesor Kirin 9020, který by měl být o 36% výkonnější než Kirin 9010 v loňské generaci. Počítat můžete s 16GB operační pamětí, která se následně páruje s 256GB, 512GB, nebo 1TB úložištěm. Telefon běží na operačním systému HarmonyOS 5.1, který je optimalizován pro práci ve třech režimech displeje. Minimálně nativní aplikace od Huawei by měly být přizpůsobeny těmto různým velikostem.
Na zadní straně telefonu se nachází trojice fotoaparátů. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu disponuje proměnnou clonou od f/1.4 do f/4.0. Doplňuje ho nový 40megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 12megapixelový periskopový objektiv s 5,5× bezztrátovým zoomem. Fotoaparát v průstřelu displeje je spíše doplňkem, neboť téměř vždy lze využívat hlavní fotoaparáty.
Navzdory tenké konstrukci se Huawei podařilo vybavit telefon solidní baterií o kapacitě 5 600 mAh. Jedná se o nejtenčí křemíkovo-uhlíkovou baterii na světě s tloušťkou pouhých 1,9 mm. Telefon podporuje rychlé 66W drátové nabíjení i 50W bezdrátové nabíjení.
Nový Huawei Mate XTs se začne prodávat na čínském trhu a levný samozřejmě nebude. Základní 256GB varianta vychází v přepočtu na zhruba 68 tisíc korun s daní. Vrcholná verze s 1TB pamětí pak vychází po přepočtu na bezmála 80 tisíc korun s daní. Případná mezinárodní dostupnost nebyla oznámena.
Technické parametry Huawei Mate XTsKompletní specifikace
|Konstrukce
|156,7 × 219 × 3,6 mm, 298 g, konstrukce: rozevírací
|Displej
|OLED, 10,2" (2 232 × 3 184 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 10 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|5 600 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?