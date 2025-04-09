mobilenet.cz na sociálních sítích

Mobil? Malý tablet? Větší tablet? S novým Huawei Mate XTs máte v kapse vše

Michal Pavlíček
Mobil? Malý tablet? Větší tablet? S novým Huawei Mate XTs máte v kapse vše
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • V rozloženém stavu nabídne mobil 10,2" displej
  • Dostalo se na velkou baterii i velmi rychlé nabíjení
  • Hlavní fotoaparát se chlubí proměnnou clonou
  • Působivá je tloušťka jen 3,6 milimetrů

Ohebné mobily jsou s námi už zhruba 6 let. V drtivé většině případů však jde o mobily s možností jednoho ohnutí. Pouze Huawei má už rok v nabídce i zařízení, které zvládá být telefonem i tabletem, přičemž jej stále můžete přenášet v kapse. A jelikož jsme zmínili časový úsek jednoho roku, není překvapením, že Huawei přichází s již druhou generací (viz vmall.com) . Novinka Mate XTs je však spíše drobným faceliftem věcí, které na první pohled nejsou vidět.

Huawei Mate XTs

Displej typu OLED LTPO má v základní podobě úhlopříčku 6,4" s rozlišením 2 232 × 1 008 pixelů. Po prvním otevření naroste displej na 7,9" s rozlišením 2 232 × 2 048 pixelů. Druhé rozložení pak zvýší úhlopříčku na konečných 10,2" při rozlišení 2 232 × 3 184 pixelů. Vnitřní ohyby displeje odolávají stlačení, zatímco vnější ohebné části jsou podle Huawei odolné vůči nechtěnému ohnutí na opačnou stranu.

Huawei Mate XTs

Telefon zaujme nejen displejem, ale i designem. Zadní strana je pokryta strukturovanou kůží a pozoruhodná je i velmi malá tloušťka. Po úplném rozložení měří telefon v pase jen 3,6 mm, při prvním rozložení je tloušťka 7,45 mm a ve složeném stavu dosahuje 12,8 mm. Ve všech případech se jedná o skvělé hodnoty. Na kžadý pád se mezigeneračně vůbec nic nezměnilo. Pakliže byste rádi odlišli první generaci od druhé, vězte, že jen druhá je nabízena ve fialovo-bílém provedení.

složená verze první rozložení dvojité rozložení
úhlopříčka displeje 6,4" 7,85" 10,2"
tloušťka 12,8 mm 7,45 mm 3,6 mm
šířka 73,5 mm 143 mm 219 mm

V oblasti hardwaru Huawei nasadil nový procesor Kirin 9020, který by měl být o 36% výkonnější než Kirin 9010 v loňské generaci. Počítat můžete s 16GB operační pamětí, která se následně páruje s 256GB, 512GB, nebo 1TB úložištěm. Telefon běží na operačním systému HarmonyOS 5.1, který je optimalizován pro práci ve třech režimech displeje. Minimálně nativní aplikace od Huawei by měly být přizpůsobeny těmto různým velikostem.

Huawei Mate XTs

Na zadní straně telefonu se nachází trojice fotoaparátů. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu disponuje proměnnou clonou od f/1.4 do f/4.0. Doplňuje ho nový 40megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 12megapixelový periskopový objektiv s 5,5× bezztrátovým zoomem. Fotoaparát v průstřelu displeje je spíše doplňkem, neboť téměř vždy lze využívat hlavní fotoaparáty.

Huawei Mate XTs

Navzdory tenké konstrukci se Huawei podařilo vybavit telefon solidní baterií o kapacitě 5 600 mAh. Jedná se o nejtenčí křemíkovo-uhlíkovou baterii na světě s tloušťkou pouhých 1,9 mm. Telefon podporuje rychlé 66W drátové nabíjení i 50W bezdrátové nabíjení.

Nový Huawei Mate XTs se začne prodávat na čínském trhu a levný samozřejmě nebude. Základní 256GB varianta vychází v přepočtu na zhruba 68 tisíc korun s daní. Vrcholná verze s 1TB pamětí pak vychází po přepočtu na bezmála 80 tisíc korun s daní. Případná mezinárodní dostupnost nebyla oznámena.

Technické parametry Huawei Mate XTs

Kompletní specifikace
Konstrukce156,7 × 219 × 3,6 mm, 298 g, konstrukce: rozevírací
DisplejOLED, 10,2" (2 232 × 3 184 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
Chipset, GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 10 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ne, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
Operační systémHarmonyOS
Akumulátor5 600 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
vmall.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze