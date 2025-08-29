Bude chatovat za vás. WhatsApp spouští umělou inteligenci pro pomoc s psaním

Psaní na malém displeji a dotykové obrazovce nemusí být vždy pohodlné, stejně tak jako každý nemusí mít nadání přenášet své myšlenky na pomyslný papír s příslovečnou lehkostí. Proto WhatsApp spouští službu pojmenovanou jako Nápověda pro psaní. Jedná se o funkci umělé inteligence, která vám pomůže při psaní zpráv, přesně jak slibuje její název. Navrhne vám text v různých stylech: profesionálním, vtipném nebo nějakém jiném. Můžete si samozřejmě vybrat libovolný návrh nebo jej zcela ignorovat.
Nápověda pro psaní je podle blogu WhatsAppu (whatsapp.com) postavena na technologii Private Processing, která umožňuje využít Meta AI k vygenerování odpovědi, aniž by Meta nebo WhatsApp četly vaši zprávu nebo navrhované přepisy. WhatsApp uvádí, že služba Private Processing byla testována v zátěžových testech a ověřena společně s kolegy z bezpečnostní komunity. Funkce je volitelná a ve výchozím nastavení vypnutá, takže pokud nevěříte slibům o ochraně soukromí, můžete se jednoduše rozhodnout ji nepoužívat.
Zatím ostatně ani nemůžete. Nápověda pro psaní se zatím spouští v USA a v angličtině. V dalších jazycích a zemích se objeví později v tomto roce. Prozatím tam musíte sáhnout po službách nějakého externího chatbota.