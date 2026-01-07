GPT-5.6: Modely Sol, Terra a Luna sázejí na hluboké uvažování a kyberbezpečnost

OpenAI zavádí nový systém pojmenování, kde číslo označuje generaci a názvy Sol, Terra a Luna představují stabilní výkonnostní třídy. Vlajkový model GPT-5.6 Sol reprezentuje absolutní technologickou špičku. Model Terra nabízí vyvážený poměr ceny a výkonu srovnatelný s verzí GPT-5.5, je však dvakrát levnější. Nejdostupnější variantou pro rychlé úkoly je pak model Luna.
Ceny za milion tokenů (vstup/výstup) jsou nastaveny následovně:
- Sol: 5 USD / 30 USD
- Terra: 2,50 USD / 15 USD
- Luna: 1 USD / 6 USD
Modely navíc efektivněji pracují s ukládáním promptů do cache a v průběhu července bude Sol nasazen na hardwaru Cerebras, kde dosáhne rychlosti až 750 tokenů za sekundu.
Pokročilé uvažování a rekordy v testech
Hlavní inovací řady GPT-5.6 je funkce maximálního úsilí při uvažování (max reasoning effort), která modelu Sol dává více času na hlubokou analýzu komplexních problémů. Nový režim „ultra“ navíc umožňuje zapojení subagentů pro výrazné urychlení nejsložitějších úkolů. V technologických testech novinky dosahují špičkových výsledků:
- Kódování: V benchmarku Terminal-Bench 2.1, zaměřeném na komplexní programování, dosáhl model Sol Ultra rekordního skóre 91,9 %.
- Kódování: Na testu GeneBench v1 prokázal Sol výrazné zlepšení v genomických analýzách při nižší spotřebě tokenů než předchůdci.
- Kyberbezpečnost: V testech ExploitBench a ExploitGym vykazuje celá řada skokové zlepšení. Sol dokáže konkurovat předním modelům na trhu při pouhé třetinové spotřebě výstupních tokenů.
Vzhledem k vysokým schopnostem v oblasti IT bezpečnosti nasadila OpenAI propracovaný systém ochrany. Model Sol byl primárně navržen tak, aby pomáhal odhalovat a opravovat zranitelnosti (defenzivní využití). Interní testy ukázaly, že model nedokáže samostatně vytvořit kompletní funkční řetězec útoků, a nepřekročil tak kritickou bezpečnostní hranici.
Z bezpečnostních důvodů zvolila OpenAI strategii fázovaného vydávání. Na žádost americké vlády je model aktuálně dostupný pouze v uzavřeném náhledu pro úzkou skupinu důvěryhodných partnerů přes API a Codex. OpenAI s administrativou spolupracuje na legislativním rámci pro budoucí bezpečné spouštění AI systémů, nicméně zdůrazňuje, že vládní schvalování by se nemělo stát dlouhodobým standardem, aby nebrzdilo obránce a vývojáře v praxi. Široká veřejnost se přístupu k modelům Sol, Terra a Luna dočká v nadcházejících týdnech.