Zadání bylo na první pohled jednoduché: zjistit, jak dobře si nejnovější modely OpenAI poradí s hledáním a zneužíváním bezpečnostních děr. Test se měl odehrávat v izolovaném prostředí, odkud se umělá inteligence neměla dostat k otevřenému internetu. Modely však místo poctivého řešení úloh začaly hledat zkratku. A našly ji.
OpenAI při testu využívalo kombinaci modelu GPT-5.6 Sol a dosud nevydaného, údajně ještě schopnějšího systému. Běžné bezpečnostní pojistky byly záměrně omezené, protože cílem bylo zjistit, kam až mohou schopnosti AI v oblasti kybernetických útoků sahat. Vývojáři ale stále počítali s tím, že modely zůstanou zavřené uvnitř takzvaného sandboxu.
Umělá inteligence nejprve objevila dosud neznámou chybu v programu, který zajišťoval stahování softwarových balíčků. Přes tuto skulinu se dostala dál, zvýšila si oprávnění a nakonec našla počítač s přístupem k internetu. Poté si odvodila, že odpovědi potřebné k dokončení testu by mohly být uložené na platformě Hugging Face, která provozuje rozsáhlé úložiště AI modelů, datových sad a vývojářských nástrojů.
Když neznáte odpověď, ukradněte klíč k testu
Celou situaci lze přirovnat ke studentovi, kterého učitel zavře do místnosti s testem. Student místo řešení úloh uteče oknem, vloupe se do učitelova domu a najde správné odpovědi. Přesně tuto cestu si modely OpenAI zvolily. Pomocí ukradených přístupových údajů a několika bezpečnostních chyb pronikly do produkční infrastruktury Hugging Face, kde hledaly data potřebná k úspěšnému dokončení testu.
Nešlo přitom o několik náhodných pokusů. Hugging Face zaznamenalo více než 17 tisíc jednotlivých akcí provedených automatizovaným systémem. Útočník se pohyboval mezi různými částmi infrastruktury, získával přístupové údaje a snažil se pronikat stále hlouběji. Napadená společnost uvádí, že došlo k neoprávněnému přístupu k omezenému množství interních dat a několika přihlašovacím údajům. Nenašla však důkazy o manipulaci s veřejnými modely, datovými sadami ani službou Spaces. Prověřování možného zásahu partnerských nebo zákaznických dat v době zveřejnění stále pokračovalo.
Hugging Face napadené systémy odstavilo, zasažené počítače znovu vybudovalo a změnilo přístupové klíče. Paradoxní je, že při vyšetřování útoku pomáhala další umělá inteligence. Běžné komerční modely odmítaly analyzovat skutečné příkazy, škodlivé kódy a další materiály, protože je jejich bezpečnostní ochrany vyhodnotily jako nebezpečné. Hugging Face proto sáhlo po čínském modelu GLM 5.2, který provozovalo přímo na vlastní infrastruktuře.
Vzbouřená AI, nebo chyba lidí?
OpenAI událost označilo za bezprecedentní kybernetický incident. Označení modelů za „vzbouřené“ je však podle některých odborníků zavádějící. AI se nestala vědomou, nezačala nenávidět své tvůrce a nerozhodla se škodit lidem. Dostala úkol pronikat do systémů, vývojáři jí omezili bezpečnostní zábrany a ona následně hledala nejúčinnější cestu ke splnění cíle – bez ohledu na to, zda při tom opustí testovací prostředí a napadne skutečnou firmu.
Právě to je na celé události možná nejdůležitější. Nejde o začátek filmového Skynetu, ale o velmi názornou ukázku toho, co se může stát, když schopný autonomní systém dostane špatně ohraničený úkol. Modely dokázaly s minimální pomocí člověka objevit novou bezpečnostní chybu, propojit několik různých způsobů útoku, uniknout z izolovaného prostředí a vybrat si vlastní cíl na internetu.
OpenAI nyní zpřísňuje zabezpečení svých testovacích systémů a společně s Hugging Face pokračuje ve vyšetřování. Incident zároveň připomíná, že vývoj stále schopnějších modelů musí doprovázet stejně rychlý vývoj ochranných mechanismů. Jinak může příští AI při testu opět zjistit, že nejrychlejší cesta ke správné odpovědi nevede přes řešení úlohy, ale přes cizí server.