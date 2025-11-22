Může neaktualizovaný telefon způsobit smrt? Zní to bizarně, ale je to tak

Pravidelné aktualizace telefonu jsou pro většinovou populaci okrajové téma a jen fandové řeší, která značka jim dá kolik let. Obvykle se argumentuje tím, že nejde jen o nové funkce, ale hlavně zabezpečení telefonu. Jak ale ukazuje případ z Austrálie, provozování neaktuálního telefonu může mít mnohem závažnější následky.
Deník The Guardian (theguardian.com) přinesl zprávu o tom, že jeden Australan v Sydney pokusil v nouzové situaci zavolat na číslo 000, ale hovor se nikdy nepřipojil, přestože jeho linka byla aktivní. Jeho operátorem byla společnost Lebara, která využívá síť TPG/Vodafone. Potvrdili, že zesnulý uživatel měl starší telefon Samsung s zastaralým softwarem. Šéf TPG, Iñaki Berroeta, vyjádřil jménem společnosti soustrast rodině.
Telefon měl předat tísňové volání jiné síti, pokud jeho vlastní síť nebyla schopna ho přenést. Místo toho se pokusil přepojit na starší infrastrukturu, která po vypnutí 3G již neexistuje. Bohužel se volání nezdařilo a záchranná služba byla kontaktována alternativní cestou. Zpoždění tak mohlo mít negativní vliv na šanci pro jeho záchranu.
Australská pobočka Samsungu (samsung.com) pak ve spolupráci s operátory identifikovali další zařízení, kterých se problémy mohou týkat. Většinou jde o přístroje, které jsou sedm let a starší.