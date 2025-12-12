Android konečně dohání aplikaci Záchranka, představuje nouzový videopřenos

V kontextu rozšiřování bezpečnostních funkcí u smartphonů Google představil novou funkci pro operační systém Android, která má potenciál zachraňovat životy. Jedná se o tzv. nouzový videopřenos (Android Emergency Live Video) s názvem, který je vševypovídající: v případě nouze je možné se propojit se záchrannými složkami nejen textově či hlasem, ale také pomocí videa.
Na jediné stisknutí tak mohou uživatelé v nouzi aktivovat živý videopřenos, který vyvolá operátor na lince. Výhody takového řešení jsou nasnadě, namísto zdlouhavého popisování zranění či obecně situace, v níž se uživatel nachází, je mnohem rychlejší a jednodušší vše natočit na telefon. Samozřejmě lze s pomocí videa také mnohem lépe navigovat uživatele v případě resuscitace, resp. poskytování pomoci obecně.
Jelikož se jedná o systémovou funkci, není potřeba žádné dodatečné nastavování a veškerý přenos je šifrovaný. Na uživateli je rozhodnutí, zdali chce videopřenos povolit, a také má vždy možnost jej ukončit. Funkce je dostupná na domácím americkém trhu společnosti Google a také na dalších vybraných trzích, např. v Německu nebo Mexiku.
V Česku videohovory samozřejmostí již několik let
V České republice je dlouhodobě doporučovaným řešením ohledně přivolání pomoci aplikace Záchranka, o které jsme vám přinesli již celou řadu článků i návodů. Aplikace Záchranka podporuje videohovory/přenos obrazu již několik let a v tomto týdnu také představila důležité novinky: tlačítko 155 se v aplikaci záchranka změnilo na SOS, což znamená, že je nově možné přes Záchranku přivolat zdravotnickou pomoc (155) i operátory linky 112. Nejzásadnější změnou však prošla možnost „Nemohu mluvit“, která odráží funkce hlavního nouzového tlačítka. Umožňuje komunikaci prostřednictvím SMS chatu, a to jak na linku 155, tak na linku 112. SMS chat je od roku 2022 vedle standardního tísňového volání rovnocennou zákonnou cestou tísňové komunikace. K novince od Googlu nám také poskytl vyjádření zástupce aplikace Záchranka:
„Aplikace Záchranka funguje od roku 2016 a od roku 2020 posouvá tísňovou komunikaci na novou úroveň díky rozšíření o videohovory. Záchranné služby využívají videohovory každý den – od dopravních nehod přes ošetření popálenin až po život zachraňující resuscitace. Video v reálném čase umožňuje dispečerům i záchranářům přesněji vyhodnotit situaci, rychleji rozhodovat a poskytovat efektivnější pomoc tam, kde jde o vteřiny,“ uvádí ředitel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
„Videohovory jsou realizovány prostřednictvím Portálu Aplikace Záchranka, který představuje důvěrně známé pracovní prostředí pro záchranné složky a je dostupný na všech dispečerských pracovištích ZZS v ČR. Na základě dostupné dokumentace společnosti Google vidíme, že funkcionalitu nativních videohovorů můžeme snadno a rychle integrovat přímo do portálu a přinést tak další komunikační kanál, který záchranářům přináší moderní nástroj bez nutnosti měnit zažité pracovní postupy,“ dodává Maleňák.